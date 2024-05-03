Костя Гнатенко назвал известного человека, который 'оплодотворил' Ани Лорак идеей 'русского мира' задолго до войны: он родом из России

Украинский певец и поэт Костя Гнатенко, лично знавший предательницу Ани Лорак, предположил, почему артистка родом из Буковины продала совесть за кровавые рубли. Он считает, что причину нужно искать в ее окружении, а именно – в продюсере и бывшем бойфренде Юрии Фалесе, который родом из РФ.

Такое мнение Костя Гнатенко высказал в интервью Анджелике Рудницкой на YouTube. Исполнитель поразмыслил о причинно-следственных связях, которые привели Лорак к всеукраинской ненависти.

"Она попала к этому манкурту, скажем так, Фалесе. Там еще где-то можно искать какие-то причинные связи и можно понять, что где-то тогда она была уже оплодотворена этой глупой идеей "русского мира", – предположил артист.

Напомним, что Фалеса родился в городе Качканар в Российской Федерации. Он был первым избранником певицы-предательницы Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Их роман закончился, когда артистка полюбила другого.

Примечательно, что на момент полномасштабного вторжения продюсер жил в Украине, но его дом и офис стали целью российских террористов. Экс-жена Фалесы, певица Маша Гойя, рассказала, что ее бывший отправился к матери в Россию после того, как остался без недвижимости. Она заверила, что музыкант скучал по маме и "в такое время" родные для него важнее всего.

Однако сам Юрий Фалеса эти слухи опроверг, заверив, что находится в оккупации, а если точнее – в Крыму. Год назад продюсер разговаривал с украинским ведущим Славой Деминым и уверял, что намерен вернуться в Украину.

Ранее OBOZ.UA писал, что эстрадный певец Александр Пономарев пожалел предателей Украины Таисию Повалий и Ани Лорак, которые решили стать гражданками РФ и поддерживают Кремль.

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