Костя Гнатенко назвал известного человека, который "оплодотворил" Ани Лорак идеей "русского мира" задолго до войны: он родом из России
Украинский певец и поэт Костя Гнатенко, лично знавший предательницу Ани Лорак, предположил, почему артистка родом из Буковины продала совесть за кровавые рубли. Он считает, что причину нужно искать в ее окружении, а именно – в продюсере и бывшем бойфренде Юрии Фалесе, который родом из РФ.
Такое мнение Костя Гнатенко высказал в интервью Анджелике Рудницкой на YouTube. Исполнитель поразмыслил о причинно-следственных связях, которые привели Лорак к всеукраинской ненависти.
"Она попала к этому манкурту, скажем так, Фалесе. Там еще где-то можно искать какие-то причинные связи и можно понять, что где-то тогда она была уже оплодотворена этой глупой идеей "русского мира", – предположил артист.
Напомним, что Фалеса родился в городе Качканар в Российской Федерации. Он был первым избранником певицы-предательницы Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Их роман закончился, когда артистка полюбила другого.
Примечательно, что на момент полномасштабного вторжения продюсер жил в Украине, но его дом и офис стали целью российских террористов. Экс-жена Фалесы, певица Маша Гойя, рассказала, что ее бывший отправился к матери в Россию после того, как остался без недвижимости. Она заверила, что музыкант скучал по маме и "в такое время" родные для него важнее всего.
Однако сам Юрий Фалеса эти слухи опроверг, заверив, что находится в оккупации, а если точнее – в Крыму. Год назад продюсер разговаривал с украинским ведущим Славой Деминым и уверял, что намерен вернуться в Украину.
Ранее OBOZ.UA писал, что эстрадный певец Александр Пономарев пожалел предателей Украины Таисию Повалий и Ани Лорак, которые решили стать гражданками РФ и поддерживают Кремль.
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