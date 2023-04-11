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Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала

Катерина Малай
Люди
2 минуты
12,4 т.
Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала

Украинский продюсер и бывший любовник предательницы Ани Лорак – Юрий Фалёса – уехал в Россию. Его бывшая жена-певица Маша Гойя рассказала, что в страну-террористку он отправился к матери после того, как дом звезды уничтожили оккупанты.

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Впрочем, артистка его выбор понимает и продолжает поддерживать связь с эксом. Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев и отправиться к маме", – рассказала бывшая жена Фалёсы.

Гойя добавила, что продюсер переехал в РФ, потому что скучал по маме и "в такое время" родные для него превыше всего. Артистка призналась, что понимает бывшего и считает его выбор верным.

Напомним, что 16 марта 2022 года российский снаряд попал в дом Фалёсы в Подольском районе Киева. Жилье было уничтожено почти полностью, однако владелец обещал отстроить его.

Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала
Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала
Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала

Как известно, Фалёса стал первым мужчиной предательницы Украины Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Роман звезд закончился, когда артистка влюбилась в другого.

Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала

В 2012 году продюсер женился на Маше Гойе, однако и их брак долго не продлился. Сейчас у певицы есть сын от другого мужчины.

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