Продюсер и бывший любовник Лорак Фалёса, чей дом уничтожили оккупанты, уехал в Россию: бывшая жена его оправдала

Украинский продюсер и бывший любовник предательницы Ани Лорак – Юрий Фалёса – уехал в Россию. Его бывшая жена-певица Маша Гойя рассказала, что в страну-террористку он отправился к матери после того, как дом звезды уничтожили оккупанты.

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Впрочем, артистка его выбор понимает и продолжает поддерживать связь с эксом. Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев и отправиться к маме", – рассказала бывшая жена Фалёсы.

Гойя добавила, что продюсер переехал в РФ, потому что скучал по маме и "в такое время" родные для него превыше всего. Артистка призналась, что понимает бывшего и считает его выбор верным.

Напомним, что 16 марта 2022 года российский снаряд попал в дом Фалёсы в Подольском районе Киева. Жилье было уничтожено почти полностью, однако владелец обещал отстроить его.

Как известно, Фалёса стал первым мужчиной предательницы Украины Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Роман звезд закончился, когда артистка влюбилась в другого.

В 2012 году продюсер женился на Маше Гойе, однако и их брак долго не продлился. Сейчас у певицы есть сын от другого мужчины.

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