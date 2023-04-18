Бывший Ани Лорак, продюсер Фалеса после слухов о побеге в РФ раскрыл, что находится в оккупации: где именно

На днях в сети распространилась информация о том, что известный украинский продюсер, который, в частности, не только продюсировал нынешнюю предательницу Ани Лорак, но и был ее гражданским мужем, отправился в Россию к матери. Это якобы случилось после того, как дом звезды разбомбили оккупанты. Однако сам Фалеса эти слухи опроверг, заверив, что находится в Украине, а если точнее – в украинском Крыму.

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Фалеса, как утверждает он сам, отправился на временно оккупированный Россией полуостров еще летом 2022 года. На это его подтолкнуло трагическое событие. Подробности раскрыл на своем YouTube-канале ведущий Слава Демин, который списался с продюсером в соцсетях.

"Я решил написать Юре и узнать, где же он. Каково же было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас в украинском Крыму. Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что наводит порядок на могиле отца", – рассказал Демин.

Возвращаться в Киев продюсер планирует. Когда – неизвестно. Он утверждает, что в ближайшее время собирается восстанавливать свой дом и офис в украинской столице, которые еще в марте прошлого года разрушил российский снаряд.

"Говорит о том, что будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве через некоторое время", – уточнил Демин.

Без ответа остался еще один важный вопрос – каким образом Фалеса оказался в аннексированном Крыму.

Напомним, экс-жена Фалесы, певица Маша Гойя рассказала, что в страну-террористку ее бывший отправился к матери после того, как его дом уничтожили оккупанты. Она заверила, что музыкант скучал по маме и "в такое время" родные для него превыше всего.

Как известно, Фалеса был первым мужчиной певицы-предательницы Украины Ани Лорак. Пара прожила 13 лет вместе, из них 10 – в общем доме. Их роман закончился, когда артистка полюбила другого. На Маше Гойе продюсер женился в 2012 году, но уже в 2015-м супруги объявили о разрыве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, нового бойфренда-испанца Ани Лорак по имени Исаак вывели из себя статьи и ролики украинцев, посвященные певице. В частности, речь идет о сенсационных заявлениях блогера Богдана Беспалова, с которым и вышел на связь новый любимый исполнительницы. На эмоциях, он выдал ряд бессмысленных "оправданий", которые только глубже зарыли репутацию Лорак.

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