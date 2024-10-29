Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Журналистка, блогер и общественный деятель Эмма Антонюк решила собрать все стереотипы и российские нарративы про украинский язык в одном видео и рассказать, почему они не действуют, и как реагировать на услышанные отмазки. Более того, она называет нежелание украинизироваться проявлением лени.

Видео дня

"За 90 секунд разбираем самые распространенные отмазки, почему люди не переходят на украинский", – именно так журналистка обобщила тему своего видео в Instagram. В комментариях ее поддержали подписчики и подчеркнули: "Нет никакой объективной причины говорить по-русски, если вы не россиянин".

Языковой вопрос "не на часі"

"Если бы так думали все украинцы, мы бы сейчас были, как Беларусь, где на родном языке пользуется менее четверти населения страны", – подчеркнула Эмма Антонюк.

Коррупционеры также носят вышиванки. Язык – не признак патриотизма

"Язык – это маркер идентичности. На итальянском в Италии, например, говорят и священник, и мафиози, потому что оба – итальянцы", – пояснила журналистка.

Именно этот маркер идентичности использовал диктатор Владимир Путин, когда официально объявил о начале российского вторжения в Украину. "Цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", – говорил он тогда.

Спасшиеся из Мариуполя и Бахмута люди – русскоязычные

"Не все. Для многих – наоборот. Российский стал ретравматизированным триггером", – отметила блогер.

Надо поощрять говорить по-украински, а не заставлять

"В большинстве цивилизованных стран вы не получите студенческой визы или официального трудоустройства без владения государственным языком. Не регулировать использование языка в деловом контексте можно разве в Украине, потому что "нашей идентичности ничего не угрожает!" – привела она пример других стран.

Языковой вопрос разделяет страну

"Вы заметили, что страну всегда разделяет только "мову" и никогда не язык?" – задала Эмма Антонюк риторический вопрос.

Ребята в окопах также говорят по-русски

"Если вы парень или девушка в окопе, говорите как хотите. Вы ни у кого не должны спрашивать разрешения. Если вы не в окопе, вам должно быть очень стыдно за эксплуатацию чужого подвига в пользу собственной лени", – говорит она.

Ранее певец и военнослужащий Тарас Тополя в интервью OBOZ.UA рассказывал, что даже на фронте воины, всю жизнь говорившие по-русски, украинизируются, ведь имеют желание.

Так исторически сложилось

"Ага! Сотни исторических запретов украинского языка сделали из вас русскоговорящего", – отметила Эмма Антонюк.

Мы же понимаем друг друга и так

"Нет, я имею право не понимать русский сегодня", – объяснила она, ведь русский для Украины иностранный, а не государственный язык.

Мама мне пела колыбельные на русском

"Чтобы ваша мама пела вам колыбельные на русском, империя должна была русифицировать вашу бабушку и прабабушку. Из-за колониализма и геноцидов украинский не является языком ваших родителей, но он может стать языком ваших детей", – отметила журналистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Фреймут дала совет, как по этикету реагировать на русский язык. Она говорит, что нужно переходить на язык собеседника, но в определенных случаях это правило можно не соблюдать.

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