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Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
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Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Журналистка, блогер и общественный деятель Эмма Антонюк решила собрать все стереотипы и российские нарративы про украинский язык в одном видео и рассказать, почему они не действуют, и как реагировать на услышанные отмазки. Более того, она называет нежелание украинизироваться проявлением лени.

Видео дня

"За 90 секунд разбираем самые распространенные отмазки, почему люди не переходят на украинский", – именно так журналистка обобщила тему своего видео в Instagram. В комментариях ее поддержали подписчики и подчеркнули: "Нет никакой объективной причины говорить по-русски, если вы не россиянин".

Языковой вопрос "не на часі"

"Если бы так думали все украинцы, мы бы сейчас были, как Беларусь, где на родном языке пользуется менее четверти населения страны", – подчеркнула Эмма Антонюк.

Коррупционеры также носят вышиванки. Язык – не признак патриотизма

"Язык – это маркер идентичности. На итальянском в Италии, например, говорят и священник, и мафиози, потому что оба – итальянцы", – пояснила журналистка.

Именно этот маркер идентичности использовал диктатор Владимир Путин, когда официально объявил о начале российского вторжения в Украину. "Цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", – говорил он тогда.

Спасшиеся из Мариуполя и Бахмута люди – русскоязычные

"Не все. Для многих – наоборот. Российский стал ретравматизированным триггером", – отметила блогер.

Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Надо поощрять говорить по-украински, а не заставлять

"В большинстве цивилизованных стран вы не получите студенческой визы или официального трудоустройства без владения государственным языком. Не регулировать использование языка в деловом контексте можно разве в Украине, потому что "нашей идентичности ничего не угрожает!" – привела она пример других стран.

Языковой вопрос разделяет страну

"Вы заметили, что страну всегда разделяет только "мову" и никогда не язык?" – задала Эмма Антонюк риторический вопрос.

Ребята в окопах также говорят по-русски

"Если вы парень или девушка в окопе, говорите как хотите. Вы ни у кого не должны спрашивать разрешения. Если вы не в окопе, вам должно быть очень стыдно за эксплуатацию чужого подвига в пользу собственной лени", – говорит она.

Ранее певец и военнослужащий Тарас Тополя в интервью OBOZ.UA рассказывал, что даже на фронте воины, всю жизнь говорившие по-русски, украинизируются, ведь имеют желание.

Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Так исторически сложилось

"Ага! Сотни исторических запретов украинского языка сделали из вас русскоговорящего", – отметила Эмма Антонюк.

Мы же понимаем друг друга и так

"Нет, я имею право не понимать русский сегодня", – объяснила она, ведь русский для Украины иностранный, а не государственный язык.

Мама мне пела колыбельные на русском

"Чтобы ваша мама пела вам колыбельные на русском, империя должна была русифицировать вашу бабушку и прабабушку. Из-за колониализма и геноцидов украинский не является языком ваших родителей, но он может стать языком ваших детей", – отметила журналистка.

Коррупционеры в вышиванках, военные говорят по-русски: Эмма Антонюк разбила главные мифы об украинском языке

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Фреймут дала совет, как по этикету реагировать на русский язык. Она говорит, что нужно переходить на язык собеседника, но в определенных случаях это правило можно не соблюдать.

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