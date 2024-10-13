'Притворитесь, что не понимаете': Ольга Фреймут дала совет, как согласно этикету реагировать на русский язык

Телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут рассказала, как правильно общаться с русскоязычными людьми. Она говорит, что по этикету нужно переходить на язык собеседника, но в определенных случаях это правило можно не соблюдать.

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Именно поэтому, как говорит телеведущая, нужно поинтересоваться, знает ли этот человек английский или любой другой язык, а в случае, если что-либо другое ему неизвестно, – сделать вид, что сказанное непонятно. Такой совет Ольга Фреймут дала своим подписчикам в Instagram.

"Что делать, когда к тебе обращаются на русском? За этикетом – переходим на язык собеседника. Но ведь это язык убийц... Если человек не из страны агрессора, впрочем, разговаривать на украинском, английском, польском, грузинском... не может, и единственный язык, которым вы можете найти общий язык, – русский, иногда лучше перейти на тот язык, – объяснила она правило этикета и добавила: – И пусть учит украинский".

Однако телеведущая приняла во внимание тот факт, что говорить по-русски в то время, как жители страны-агрессора убивают наших граждан, может быть недопустимо. Поэтому она посоветовала сделать вид, будто ничего из сказанного от собеседника непонятно: "Если преодолеть отвращение не в силе, улыбнитесь и делайте вид, что ничего не понимаете".

Она также подчеркнула, что нужно избегать замечаний в сторону человека, который недавно перешел на украинский и в его речи часто встречаются ошибки и суржик. Это можно делать только в одном случае.

"Никогда не делайте замечания тем, кто перешел на украинский и говорит неуверенно. Разве что, если человек попросит его исправлять. Мы же не смеемся над детьми, которые делают первые шаги..." – отмечает Ольга Фреймут.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Фреймут по возвращении в Украину из Великобритании освежила прическу. Звезда телевидения, которая много лет была блондинкой, изменила цвет волос на темный, но оставила несколько светлых прядей.

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