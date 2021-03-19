Шесть известных людей, которые отрицали COVID-19 и дорого за это заплатили

Уже год весь мир пытается противостоять пандемии COVID-19. Каждый день лаборатории в разных уголках планеты выявляют все больше новых случаев заболевания, а больницы публикуют данные об огромном количестве скончавшихся.

При этом некоторые люди продолжают игнорировать опасность смертельной инфекции и доказывают другим, что никакого вируса не существует. OBOZREVATEL собрал подборку самых известных отрицателей COVID-19, которые в итоге заболели.

1. Президент Танзании Джон Магуфули

Лидер африканской страны был одним из наиболее видных отрицателей пандемии коронавируса в мире. В мае 2020-го Магуфули заявил, что в Танзании нет COVID-19, и распорядился прекратить собирать и публиковать статистику по нему. Президент также не доверял вакцинам от вируса, а лечить инфекцию советовал молитвами и травяными ингаляциями. 17 марта 2021 года он скончался от коронавируса, который дал осложнение на сердце.

2. Президент Бразилии Жаир Болсонару

Жаир Болсонару изначально отрицал существование коронавируса и не верил в его опасность для людей. Он отказывался долгое время вводить в Бразилии санитарные меры, из-за чего страна оказалась на втором месте в списке по количеству заболеваний COVID-19. Кроме того, при положительном результате президент показательно снял свою медицинскую маску на пресс-конференции. Он не только не придерживался самоизоляции, но и подверг заражению десятки человек, которые оказались с ним в одном помещении.

3. Народный депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов

В марте 2020 года заразился украинский политик Сергей Шахов. Он заболел коронавирусом во Франции, где отмечал 8 Марта с женой и друзьями. Перед поездкой за границу Шахов с трибуны парламента утверждал, что коронавируса в Украине не существует.

"Насколько мы видим, коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников", – заявлял тогда нардеп.

4. Журналист Хамед Джалали Кашане

Иранский журналист Хамед Джалали Кашане также пытался доказать стране, что коронавируса не существует. Вместе с другими медийщиками он общался вживую, облизывал святыни и обвинял правительство в намеренном запугивании граждан этой болезнью, чтобы повлиять на результаты выборов. Даже попав в больницу с температурой, он до последнего верил, что это грипп. Интересно, что Хамед даже хотел, чтобы у него выявили ковид.

"Можно было бы посмеяться и хайпануть", – написал журналист на своей странице в Twitter 21 февраля 2020 года.

Через 8 дней после своего твитта Хамед скончался.

5. Американский блогер Ричард Роуз

Американский блогер отрицал пандемию и принципиально не носил маску. Он скептически высказывался по поводу всеобщей паники в соцсетях и высмеивал новости со статистикой.

"Я устал от того, что мне приходится смотреть по телевизору политическую заказуху. Я не знаю, что такое COVID. Вчера я сдал свою кабельную коробку – пришло время блокировать негатив", – написал Ричард в сети.

Свой последний пост Роуз опубликовал 2 июля, где рассказал о своих симптомах болезни. Так, по его словам, он задыхался, просто сидя на месте. Блогер умер всего через три дня после получения положительного результата теста на коронавирус. Ему было 36 лет.

6. Украинский блогер Дмитрий Стужук

Популярный украинский фитнес-блогер и его жена, блогер-миллионик София Стужук, не видели опасности в пандемии COVID-19, часто пренебрегали правилами карантина, не носили маски в общественных местах и выражали свое недовольство в Instagram по поводу всеобщей паники.

Однако во время отдыха в Турции вместе с детьми Дмитрий почувствовал недомогание. По приезде в Украину он сдал тест и наличие инфекции COVID-19 подтвердилось.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 – болезнь не эфемерная! И тяжелая", – написал блогер, рассказывая о своем состоянии.

15 октября его срочно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Сначала он впал в кому, потом пережил клиническую смерть, после чего его сердце остановилось. Ему было 35 лет.

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