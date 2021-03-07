Людмила Барбир рассказала об осложнениях после коронавируса – нарушение сна и проблема с почками

Известная украинская телеведущая и актриса Людмила Барбир рассказала, какие осложнения дал COVID-19 после того, как она переболела им. Как оказалось, звезду сейчас мучает бессонница, а также у нее появились проблемы с почками.

По словам Барбир, помимо того, что она часто просыпается, звезда также чувствует головокружение, говориться в программе "Светская жизнь". Ведущая призналась, что сейчас начинает восстанавливаться после болезни, но старается не сильно себя нагружать в спорте.

"У меня до сих пор проблемы со сном. Я могу по 10-15 раз просыпаться за ночь, не могу заснуть. Также осложнения пошли на почки, чего у меня никогда вообще не было", – рассказывала актриса.

К слову, ранее Барбир рассказывала, как у нее начинался коронавирус. По словам ведущей, сначала у нее начало першить горло, позже добавился насморк, слабость в теле. Также знаменитость потеряла полностью ощущение запаха и вкуса. К этому всему еще добавились сильная боль в мышцах, головокружение и сонливость. Температура у актрисы была в пределах нормы и не повышалась.

Отметим, Людмила Барбир –украинская актриса и телеведущая. С 2013 года в паре с Русланом Сеничкиным ведет утреннее шоу "Завтрак с 1+1" на телеканале 1+1. Также она принимала участие в дубляже художественных фильмов и сериалов, в том числе "Аватар", "Росомаха: Бессмертный" и "Наши пани в Варшаве".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга Сергея Бабкина рассказала, что стало причиной редкого заболевания глаз артиста. Как оказалось, у музыканта обнаружили вирус в почках, который дал осложнения.