Королева Елизавета II попала в скандал из-за Крыма: в письме для школьников полуостров назвали 'российским'. Фото

Школьники из временно оккупированного Россией украинского Крыма летом этого года написали вместе с учителем письмо королеве Великобритании Елизавете II. В сентябре они получили ответ из замка Балморал, а в графе с адресом было написано "Севастополь, Россия".

Фотографию письма опубликовали на странице Малой академии наук в Крыму в Instagram. Отметим, что ответное письмо детям писала не сама королева, а ее фрейлина Филиппа де Пасс.

Пока неизвестно, кто именно согласовывал написание адреса получателя письма, из-за которого в сети разгорелся скандал. Представители королевской семьи на инцидент еще не отреагировали.

Видео дня

"Это просто обратный адрес, который был на конверте из Крыма. Откуда пришло, туда ответ и отправили, вот и все", – предположили комментаторы.

Фрейлина от имени королевы поблагодарила школьников за письмо, которое они написали во время занятия "Путешествие в Великобританию". Им также отправили буклеты с информацией о Елизавете II и ее семье.

"Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от Королевы спустя 3 месяца", – написали на странице МАН.

Напомним: подавляющее большинство стран мира, включая и Великобританию, не признают Крым частью России. Оккупацию украинского полуострова поддержали только Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР.

Кроме того, в МИД Великобритании осудили недавние выборы в Госдуму РФ, в которых приняли участие и жители временно оккупированных Россией территорий Украины.

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия полуострова Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нардеп Евгений Шеченко заявил, что не Россия оккупировала Крым, а сами крымчане "поспособствовали тому, что случилось".