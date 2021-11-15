Елизавета II пропустила самое важное мероприятие в году: источники рассказали о состоянии королевы

Королева Великобритании Елизавета II пропустила одно из важнейших событий в году – Поминальный день, в который принято чтить память умерших на войне солдат Содружества наций. Источники, приближенные к королевской семье, сообщили, что Ее Величество повредила спину.

Инцидент произошел за несколько часов до традиционной минуты молчания, сообщает The Mirror. Королева должна была наблюдать за тем, как члены монаршей семьи кладут цветы к монументу, который называют Кенотафом, с балкона Министерства иностранных дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители королевской семьи заверили, что травма Елизаветы II никак не связана с недавней госпитализацией. Она хотела присутствовать на торжестве, однако боль в спине не позволила ей этого сделать.

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Сообщается, что Ее Величество смотрела церемонию по телевизору, тогда как ее сын принц Чарльз с женой Камиллой, а также принц Уильям с Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи возложили венки к памятнику погибшим.

Напомним, что 20 октября прошлого месяца Елизавета II попала в больницу, где провела одну ночь. В Букингемском дворце заверили, что врачи обследовали пациентку и отпустили домой.

С тех пор королева не появлялась на публике, потому что медики посоветовали ей отдохнуть от публичных мероприятий несколько недель. Перед Поминальным днем представители монарха сообщили, что Ее Величество планирует посетить событие, однако она так и не пришла.

Отметим, что в последний раз Елизавета II пропустила Поминальный день в 1999 году, когда отправилась с визитом в Южную Африку.

Отметим, что недавно OBOZREVATEL писал о скандале, в который попала Ее Величество. В письме крымским школьникам королева указала неверный адрес "Севастополь. Россия".