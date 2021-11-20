Елизавета II вышла замуж 74 года назад: архивные фото и видео с королевской свадьбы

Дарья Дурова
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Свадьба Елизаветы II и Филиппа

20 ноября в Великобритании отмечают День памяти свадьбы королевы Елизаветы II. Она вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, и если бы герцог Эдинбургский был жив, отпраздновала бы 74-летнюю годовщину брака.

99-летний принц Филипп скончался 9 апреля 2021-го, не дожив до этого события. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как начиналась история любви Лилибет и моряка-аристократа, а также публикует их свадебные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Елизавета II и принц Филипп во время выступления королевы на церемонии открытия новой сессии парламента Великобритании в Палате лордов. 3 июня 2010 года.
Видео дня
Знакомство Елизаветы и Филиппа

Впервые пара увиделась, еще когда они были детьми. Лилибет (такое прозвище Елизавета получила в своей семье) тогда было восемь. Они посетили свадьбу греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Елизавета (сидит третья слева) в часовне Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте со своими родителями. Молодой кадет, принц Греции и Дании Филипп (стоит второй справа). Июль 1939 года.

После этого Елизавета и Филипп пересекались еще несколько раз, однако история любви началась только в июле 1939 года. На тот момент 18-летний Филипп учился Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Моряк покорил сердце 13-летней принцессы, и юные влюбленные начали переписываться. Интересно, что Филипп приходился Елизавете четвероюродным братом.

20-летняя Елизавета и 25-летний Филипп.
Свадьба королевы Великобритании

Молодая пара решила помолвиться втайне. Официально дворец сообщил о том, что Елизавета выходит замуж, 10 июля 1947 года. Тогда она была еще принцессой, наследницей королевского престола.

Невеста и жених приветствовали публику

Ради женитьбы Филиппу пришлось пойти на немалые уступки. Так, будущий герцог Эдинбургский отказался от всех своих прошлых титулов (он был принцом Греции и Дании), принял британское подданство и даже изменил вероисповедание.

Ему пришлось отказаться от конфессии греческого православия, чтобы перейти в англиканство.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в Букингемском дворце после бракосочетания. 20 ноября 1947 года.
Елизавета II и Филипп в день свадьбы

Пышное бракосочетание прошло 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве, куда было приглашено две тысячи гостей. Кроме того, мероприятие транслировалось по ТВ.

Интересно, что молодожены были вынуждены прервать свой медовый месяц, чтобы переснять свадебные фото. Дело в том, что на снимках, снятых в день торжества, невеста оказалась без букета, тогда как ее подружки были запечатлены с цветами.

Архивный кадр со свадьбы Елизаветы II, где она без букета

Архивное видео с торжества:

На следующий год у пары родился сын Чарльз, спустя еще два года – Анна. Третий ребенок, принц Эндрю, родился через целых десять лет, а еще через четыре года появился принц Эдвард.

При жизни принц Филипп застал рождение своих четверых детей, восьмерых внуков и 10 правнуков. 11-я правнучка, получившая имя Лилибет, родилась уже после его смерти.

Герцог Эдинбургский рядом со своей супругой Елизаветой II после ее коронации. 2 июня 1953 года.

Коротко о знаменитости:

  • Елизавета II – 95-летняя царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, глава Содружества Наций.

  • Родилась в Лондоне (на Бретон-Стрит, 17) 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского.

  • Как выглядела Елизавета II в детстве – смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом монарха опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Лондонский суд постановил, что публикацию завещания Филиппа отложат на 90 лет для защиты "чести и репутации" Елизаветы II.

В честь покойного супруга королева Великобритании посадила новый вид роз в саду Восточной террасы Виндзорского замка. Они были названы "Роза герцога Эдинбургского".

А королевский монетный двор Великобритании представил коллекционные монеты, посвященные памяти принца Филиппа.

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