Елизавета II вышла замуж 74 года назад: архивные фото и видео с королевской свадьбы

20 ноября в Великобритании отмечают День памяти свадьбы королевы Елизаветы II. Она вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, и если бы герцог Эдинбургский был жив, отпраздновала бы 74-летнюю годовщину брака.

99-летний принц Филипп скончался 9 апреля 2021-го, не дожив до этого события. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как начиналась история любви Лилибет и моряка-аристократа, а также публикует их свадебные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Впервые пара увиделась, еще когда они были детьми. Лилибет (такое прозвище Елизавета получила в своей семье) тогда было восемь. Они посетили свадьбу греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве.

После этого Елизавета и Филипп пересекались еще несколько раз, однако история любви началась только в июле 1939 года. На тот момент 18-летний Филипп учился Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Моряк покорил сердце 13-летней принцессы, и юные влюбленные начали переписываться. Интересно, что Филипп приходился Елизавете четвероюродным братом.

Молодая пара решила помолвиться втайне. Официально дворец сообщил о том, что Елизавета выходит замуж, 10 июля 1947 года. Тогда она была еще принцессой, наследницей королевского престола.

Ради женитьбы Филиппу пришлось пойти на немалые уступки. Так, будущий герцог Эдинбургский отказался от всех своих прошлых титулов (он был принцом Греции и Дании), принял британское подданство и даже изменил вероисповедание.

Ему пришлось отказаться от конфессии греческого православия, чтобы перейти в англиканство.

Пышное бракосочетание прошло 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве, куда было приглашено две тысячи гостей. Кроме того, мероприятие транслировалось по ТВ.

Интересно, что молодожены были вынуждены прервать свой медовый месяц, чтобы переснять свадебные фото. Дело в том, что на снимках, снятых в день торжества, невеста оказалась без букета, тогда как ее подружки были запечатлены с цветами.

Архивное видео с торжества:

На следующий год у пары родился сын Чарльз, спустя еще два года – Анна. Третий ребенок, принц Эндрю, родился через целых десять лет, а еще через четыре года появился принц Эдвард.

При жизни принц Филипп застал рождение своих четверых детей, восьмерых внуков и 10 правнуков. 11-я правнучка, получившая имя Лилибет, родилась уже после его смерти.

Коротко о знаменитости:

Елизавета II – 95-летняя царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, глава Содружества Наций.

Родилась в Лондоне (на Бретон-Стрит, 17) 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского.

Как выглядела Елизавета II в детстве – смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом монарха опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Лондонский суд постановил, что публикацию завещания Филиппа отложат на 90 лет для защиты "чести и репутации" Елизаветы II.

В честь покойного супруга королева Великобритании посадила новый вид роз в саду Восточной террасы Виндзорского замка. Они были названы "Роза герцога Эдинбургского".

А королевский монетный двор Великобритании представил коллекционные монеты, посвященные памяти принца Филиппа.