Елизавета II посадила новый вид роз в честь 100-летнего юбилея принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II посадила новый вид роз, которые были названы в честь ее покойного супруга принца Филиппа. 10 июня ему могло бы исполниться 100 лет.

Цветок Елизавете II подарило Королевское садоводческое общество, пишет издание Express. Он получил название "Роза герцога Эдинбургского" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Президент Общества Кита Вида, объяснил, что этот цветок символизирует все"чудесные вещи, которые принц Филипп совершил за свою жизнь".

Также сообщается, что новый вид роз "Роза герцога Эдинбургского" в скором времени появится в продаже, а все вырученные средства будут переданы в фонд "Живое наследие", который сможет помочь большому количеству детей.

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Куст роз был посажен в саду Восточной террасы Виндзорского замка. Позже в часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла поминальная служба.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля – гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что супруг Елизаветы II не будет наказывать внука "за плохое поведение", поэтому тот может рассчитывать на кругленькую сумму из наследства в общем размере 30 миллионов фунтов стерлингов.