Как выглядела Елизавета II до трона и замужества: редкое фото

В сети обнародовали архивный снимок, на котором показали, как королева Великобритании Елизавета II выглядела в детстве. Она сидела на руках у своего отца короля Георга VI.

Редкий кадр был сделан в 1929 году. Соответствующее фото опубликовали на форуме Reddit (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке король позировал в строгом костюме, белой рубашке и галстуке, а маленькая Елизавета II была одета в светлое пышное платье, а на ее голове виднелись совсем короткие волосы.

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Стоит отметить, Елизавета II родилась в семье герцога и герцогини Йоркских (позже короля Георга VI и королевы Елизаветы). Ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

Георг VI – король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и доминионов Британского содружества с 11 декабря 1936 года и до своей смерти 6 февраля 1952 года. Известен, прежде всего, как символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали редкий кадр, на котором показали родителей британской королевы Елизаветы II – короля Георга VI и его супругу Елизавету. Снимок был сделан в 1941 году, когда закончился "Лондонский блиц" – бомбардировка Великобритании авиацией гитлеровской Германии.