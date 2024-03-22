Тарас Тополя объяснил анонс концерта 'Антитіл' в Крыму 23 августа 2024 года: Киев должен был пасть через неделю. Этого же не произошло, это магия

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя объяснил, что стоит за анонсом концерта коллектива в оккупированной ныне Россией Ялте в Крыму 23 августа 2024 года. Артист подчеркнул, что это четкая политическая позиция звезд относительно возвращения полуострова.

Такое решение было жестом поддержки украинцев, а не обещанием деоккупировать Ялту в конкретные даты. Об этом Тарас Тополя рассказал в интервью ТСН для проекта "Наодинці".

Певец заверил, что концерт "Антитіл" в Крыму обязательно состоится, даже если его придется перенести.

"Крым будет украинским. Мы в этом уверены. Анонс этого концерта – это месседж к той аудитории, пожалуй, в первую очередь. Это артикулирование позиции группы "Антитіла" и большого количества украинского общества, которое заставляют понурить нос и опустить руки из-за определенных сложностей, усталости и истощенности за эти два года войны", – объяснил Тарас Тополя.

Певец назвал анонс выступления в Ялте "символическим". По его словам, публичное намерение провести в Крыму концерт лишь подчеркивает стремление Украины к борьбе за освобождение своих земель.

"Мы будем бороться и делать каждый на своем месте – "Антитіла" в том числе – для того, чтобы там развевался украинский флаг и там пели украинские артисты. Если кому-то это не нравится, если кто-то хочет погрузиться в боль страданий, безнадежность и тотальную безнадегу – это его дело. Если мыслить суперрационально, то Киев должен был упасть за неделю. Этого же не произошло", – добавил фронтмен "Антитіл".

Он выразил мнение, что вера, свет, борьба и внутренняя сила "делают больше, чем рациональность и расчеты".

"Это магия. Случившееся с Украиной, то, что мы стоим – это магия единения миллионов людей ради одной цели в одном месте в конкретное время", – резюмировал Тарас Тополя.

Он призвал не терять надежду, ведь каждый день ситуация может кардинально измениться, и, кто знает, возможно, украинцы увидят государственный флаг в Крыму очень скоро.

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