Кондратюк высмеял Данилко за слова о русском языке в Украине и назвал его 'гениальным актером'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высмеял тезисы шоумена Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, по поводу русского языка. Титан украинского шоубиза считает звезду "гениальным актером", но его мнение относительно языкового вопроса авторитетным не считает.

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Более того, продюсер предположил, почему именно Данилко отстаивает право петь и разговаривать на русском языке. Своими мыслями Кондратюк поделился в интервью на YouTube-канале "Крапивный".

"Андрей Данилко – гениальный актер. Мне, честно говоря, безразлично его мнение по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей", – объяснил гость в студии.

Игорь Кондратюк не считает, что авторитет Верки Сердючки насколько важен в обществе, что его послушаются массы.

"Авторитет Андрея Данилко, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членствами в жюри. Точка. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасное", – предположил продюсер.

В интервью латвийскому вещателю LTV Ziņu dienests певец сказал: "Когда мне говорят, что я разговариваю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?" Это заявление Игорь Кондратюк называет странным.

"Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, его, языке. Это смешно звучит. Страна-носитель русского языка – это, конечно же, Россия, а не Полтавщина, из которой вышел Андрей Данилко", – сказал продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк отреагировал на заявление Сереги о "нацистах в Украине". Они вместе работали на "Х-факторе".

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