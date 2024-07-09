Игорь Кондратюк отреагировал на заявление Сереги о 'нацистах в Украине'. Они вместе работали на 'Х-Факторе'

Украинский продюсер Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на заявление белорусского рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко) по поводу его заявления о так называемых нацистах в Украине. Они вместе несколько лет были судьями в музыкальном шоу "Х-Фактор".

Видео дня

Именно этот проект в начале своего создания в 2010 году объединил множество предателей Украины, среди которых оказался и Серега. Игорь Кондратюк остался шокированным оттачиванием российской методики бывшим коллегой. Он поделился новостью OBOZ.UA у себя в Facebook и задал несколько риторических вопросов.

"Здесь брутального Серегу брутально помело ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла. Блин, с кем приходилось работать!" – лаконично высказался продюсер.

Подписчики шоумена поддержали его в комментариях красноречивыми утверждениями и в очередной раз убедились, что раньше в Украине работало много пропагандистов:

"Так Украина и шоу-бизнесовые менеджеры не видели своих, а все время тянули руку за чужими, которые сейчас плюют на нас с высокой горки. Кто только не сидел в кресле судьи на "Х-Факторе", и все они сейчас запутинцы и залукашенковцы. И все рассказывают, какие у нас нацисты".

"Таких Серёг в Украине еще валом. Кенселы их, чтобы не попадали в нашу культуру".

"Белорусско-рашистский ублюдок".

"Очередное доказательство того, что сколько крестиков на шл*ху не вешай, монашкой она все равно не станет".

"Только каждый 200-й московит – хороший московит".

"Сколько под*расов разоблачилось. А были рядом и притворялись".

"Сбит летчик, автор одного хита. Хочет путем лжи продолжить хоть на мгновение свою никому не интересную карьеру и присоединиться к бюджетному корыту".

"Вот видите: борода – не показатель брутальности; равно как интеллигентная внешность не показатель инфантильности/трусости".

В частности, одна из пользователей Facebook поинтересовалась у Игоря Кондратюка по поводу его самочувствия, когда он работал в течение трех сезонов с Серегой и шести – с предательницей Оксаной Марченко и россиянином Сергеем Соседовым.

"Вы думаете, они ходили по коридорам СТБ с флагом рашки, и обзывали меня нацистом? Они – трусы/совкодроч*ры. Соседову в 2014-м прилетело от команды ХФ ["Х-Фактора"], и он замолчал говорить о политике, подлец... Почему не был уволен сразу – вопрос не ко мне", – объяснил Игорь Кондратюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица-уроженка Киевщины Таисия Повалий, получившая гражданство РФ, назвала геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением таких, как она".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!