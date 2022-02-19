Кондратюк: народу РФ пофиг смерти украинцев, у них в голове – пропагандистская вавка 'Украина – не страна'

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что россияне радуются, что Кремль украл украинский Крым и начал войну против на Донбассе. В головах жителей России, по его убеждению, "пропагандистские вавки" о "бандеровцах" и о том, что "Украина – не страна".

Такое мнение украинский шоумен высказал на своей странице в Facebook в субботу, 19 февраля. По мнению Кондратюка, народу России безразлично на войну на Донбассе и смерти украинцев в Луганске и Донецке и военных Вооруженных сил Украины.

"У них в голове пропагандистские вавки от чекистских лживых сказок о "Бандере" и "бандеровцах", "Украина – не страна", "Украину придумал Ленин", "мышебратья" – и они ой как пойдут воевать, только услышат приказ "ху*ло-фюрера!" – написал шоумен.

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По его словам, после поражения в позорной войне россияне будут публично каяться, как каялись немцы после разгрома капитуляции гитлеровской Германии.

"Мы же не знали, что нам врут" будут говорить россияне потом, и сжигать на улицах своих городов портреты тех "единороссов", которые выживут", – говорится в сообщении.

Кондратюк предостерег, что история Европы может повториться "гигантским смертельным фарсом" и призвал поддерживать украинских военных на фронте.

"Держим строй и поддерживаем ВСУ. Путин – убийца! Россия не пройдет! Слава Украине! Героям слава!" – заметил продюсер.

Напомним, ранее Кондратюк резко раскритиковал украинских артистов, которые создают карьеру в России, оправдываясь тем, что они якобы вне политики. Телеведущий назвал людей, утверждающих такое, "больными". По мнению Кондратюка, понятие "какая разница" не может существовать одновременно с войной, разворачивающейся на украинской земле.

Также телеведущий отметил, что Украина, которая с 2014 года ведет войну с Россией, остается "форпостом между варварами и цивилизованными людьми". Последние, по его словам, не думают о том, что на фронте регулярно гибнут украинцы, сдерживающие агрессию РФ.

Коротко о звезде:

Игорь Кондратюк – 59-летний украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. Родом из села Пригорье Херсонской области. Снялся в телешоу "Караоке на майдане" в роли ведущего (более 1000 выпусков). Женат на Александре Городецкой, воспитывает троих детей: сыновей Сергея и Даниила, а также дочь Полину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кондратюк рассказал, что в последний раз он был в России на Новый год – 2014 года. Там он поспорил с россиянами по поводу Майдана, а когда РФ начала войну на Донбассе, то эта страна для него "умерла".