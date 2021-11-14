Кондратюк об угрозе для Украины со стороны РФ: мы остаемся форпостом между варварами и цивилизованными людьми

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что Украина, которая с 2014 года ведет войну с Россией, сейчас остается "форпостом между варварами и цивилизованными людьми". Последние при этом, по его словам, не думают о том, что на фронте регулярно гибнут украинцы, которые сдерживают агрессию РФ.

Об этом Кондратюк сказал в интервью изданию "Телеграф". Он добавил, что Россия, помимо агрессии в сторону нашего государства, теперь устроила руками Беларуси миграционный кризис на границе ЕС.

Телеведущий подчеркнул, что РФ владеет ядерным оружием, которого у Украины уже нет, и назвал страну-агрессора "гопником с ядерной дубинкой".

"Урезонить гопника на районе может разве что летальный случай. Или наручники. Как вы наденете наручники на Россию, на Путина? Никак. Кто будет воевать с РФ? Никто. Кому это надо?" – сказал Кондратюк.

Видео дня

Он добавил, что в таком случае война может быть только ядерной и она "может уничтожить все".

При этом, по мнению Кондратюка, люди в Украине удивлены, что мир слишком много позволяет России, а сама наша страна существенно повлиять на ситуацию не может. Таким образом, нам остается лишь не идти на поводу у пропаганды Москвы, заниматься реформами и укреплением армии.

"Одна надежда, что Запад все же играет в долгую. Все было бы иначе, если бы Россия не имела ядерного оружия. Но, к сожалению, она его имеет. А мы – уже нет", – резюмировал украинский продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кондратюк рассказал, что последний раз он был в России на Новый год – 2014. Там он поспорил с россиянами насчет Майдана, а когда РФ начала войну на Донбассе, то эта страна для него "умерла".

Кроме того, он считает, что артисты, которые выступают в РФ – коллаборанты. В частности, это касается Ани Лорак и Светланы Лободы.