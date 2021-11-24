"На кой черт вам Россия?" Кондратюк назвал больными артистов, для которых "культура вне политики"

Шоумен Игорь Кондратюк резко раскритиковал украинских артистов, которые создают карьеру в России, оправдываясь тем, что они якобы вне политики. Телеведущий назвал людей, которые утверждают такое, "больными".

О выступлениях на территории страны-агрессора продюсер высказался в интервью "Крым. Реалии". По мнению Кондратюка, понятие "какая разница" не может существовать одновременно с войной, которая разворачивается на украинской земле.

"У нас одновременно идет война и "нам какая разница?". Мне кажется, это раздвоение личности просто клиническое. И я не хотел бы болеть этой болезнью", – сказал шоумен.

Он признался, что не может понять и осознать, как некоторые украинцы "ездят к агрессору". Продюсер сказал, что это касается артистов, представителей других профессий и даже лиц, которые навещают родных.

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Кондратюк подчеркнул: творчеством можно успешно заниматься и в других странах, необязательно ехать в РФ.

"Есть двести стран мира, с которыми можно создавать музыку. На кой черт вам Россия? Она не делает никакой погоды в мировом шоу-бизнесе. Вы хотите музыку делать или деньги зарабатывать? Если деньги зарабатывать, давайте поговорим, можно ли зарабатывать деньги в стране-агрессоре", – сказал телеведущий.

Он указал на то, что украинское правительство отменило прямое авиационное сообщение с Москвой, создало "черные списки" лиц, которым запрещается въезд.

"Потому что война. Кто считает, что "культура вне политики" – больны, я утверждаю", – подытожил шоумен.

Напомним, что Кондратюк является автором петиции, призывающей запретить концерты в Украине звезд, которые поддерживали Россию. Обращение украинского продюсера на сайте ОП собрало 25 000 необходимых подписей за 20 дней.

В итоге на петицию отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава украинского государства поручил доработать положения инициативы и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Коротко о звезде:

Игорь Васильевич Кондратюк – 59-летний украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. Родом из села Пригорье Херсонской области.

Снялся в телешоу "Караоке на майдане" в роли ведущего (более 1000 выпусков).

Женат на Александре Городецкой, воспитывает троих детей: сыновей Сергея и Данила, а также дочь Полину.

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