Комикам из России Мусагалиеву и Дорохову прилетел бумеранг за прославление оккупантов: в Казахстане отомстили 'Камызякам'

В Казахстане взбунтовались против выступления команды КВН "Камызяки", лидером которой является известный ведущий и комик Азамат Мусагалиев. Он вместе с коллегой Денисом Дороховым на днях засветились на оккупированном Россией Донбасе, где путинисты наперегонки прославляли террористов.

Видео дня

Эта новость не прошла мимо казахов, отомстивших звездам за прокремлевскую позицию и пропагандистские нарративы. РосСМИ передали, что концерты комиков под угрозой срыва (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Команда "Камызяки" планировала дать два концерта в Астане 7 и 8 октября и один в городе Алматы 5 октября. Однако билеты на их выступления вдруг исчезли из продажи. Компания-дистрибьютор ответила пропагандистам, что продажи остановлены, а тем, кто уже купил билеты, следует ожидать дальнейших указаний.

Официально об отмене еще не заявили, но вышеупомянутые события в сочетании с петицией о запрете "Камызякам" выступать, вероятнее всего, указывают на срыв концертов.

В сети появилось обращение активистов с просьбой не разрешить россиянам зарабатывать в Казахстане, поскольку они признали так называемые "Л/ДНР", приехав туда на концерт с ярыми путинистами. Автор петиции написала, что президент Казахстана публично заявил, что страна не признает псевдо-республику.

"Камызяки" пока проблемы с выступлениями в Казахстане не прокомментировали. Жителей страны не подкупило даже то, что Мусагалиев – казах по национальности.

Кстати, с коллективом "Казызяки" случился забавный случай, когда они набрались наглости просить у парамедика ВСУ и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи использовать трек "Бери свое" для шоу. Что ответил им артист – читайте здесь.

Раньше OBOZREVATEL писал о 5 юмористах, которые сначала осудили войну, а затем "переобулись", чтобы не потерять деньги и признание в России. Их шутки пропитаны пропагандой и развлекают зрителей высмеиванием других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!