Коллега актера Романа Соболевского, который сбежал за границу, раскрыла подробности его поведения на съемках в Украине

Актриса Надежда Хильская ("Вызов", "Скорая", "Обещание Богу", "Родительский комитет") рассказала, как в художественном круге относятся к актеру Роману Соболевскому ("Плут-2", "Здесь и теперь", "Отступники") , который уже не раз попадал в скандалы из-за неоднозначных высказываний в социальных сетях. Актриса снималась с Соболевским в одной из кинокартин.

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В интервью OBOZ.UA Надежда Хильская рассказала, что на одной из съемочных площадок коллеги откровенно бойкотировали актера. Позже стало известно, что артист уехал из Украины и поселился в Великобритании.

"С тем Романом мы вместе снимались, у него еще тогда был зашквар по русскому языку. Я с ним принципиально из-за этого не здоровалась. Когда он заходил в актерский вагончик, понимал, что здесь просто наелектризированная атмосфера вокруг него, и убегал оттуда. И я не знаю, как он уехал за границу, заплатил, наверное", – говорит Надежда Хильская.

Актриса также вспомнила историю из личной жизни Соболевского, которая тоже вызывает вопросы. Избранница артиста – его коллега Светлана Гордиенко родила от него ребенка через месяц после объявления о разрыве с мужем – актером Максом Девизоровым.

"Когда Светлана забеременела, мы снимались вместе в одном проекте. Я поздравила ее, – вспоминает Хильская. – Она в то время была замужем за Максом, я передала ему поздравления. А спустя несколько месяцев узнала, что это не ребенок Макса. Это просто ужас".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Роман оскандалился возмутительными заявлениями о казаках, украинском телепроизводстве и российских песнях и т.д. Артист, живущий ныне с избранницей и общим сыном в Великобритании, считает, что без Москвы украинцы "не могут придумать достойных проектов", а также заявил, что рассказывает сыну истории о казаках-насильниках и поет ребенку русскоязычные песни.

Такие заявления он выдал в ответ на пост журналистки Алины Доротюк, обвинившей его в продвижении в публичное пространство песен предательницы Анны Асти. Украинский актер опубликовал в Instagram видео, где поет малышу один из треков коллаборантки по мотиву колыбельной. Журналистка, комментируя этот ролик, заметила, что актер ранее попадал в скандалы из-за неоднозначных нарративов, транслируемых в соцсетях. Она обратилась к кинопродюсерам с призывом в дальнейшем не приглашать Соболевского участвовать в фильмах.

Полное интервью с Надеждой Хильской читайте здесь.

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