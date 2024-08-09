Известный украинский актер попал в громкий скандал: назвал казаков насильниками и пообещал петь сыну российские песни

Украинский актер Роман Соболевский (сериалы "Ход коня", "Плут 2", "Отступники") оскандалился возмутительными заявлениями о казаках, украинском телепроизводстве, российских песнях и т.д. Артист, живущий с семьей в Великобритании, считает, что без Москвы украинцы "не могут придумать достойных проектов", а также заявил, что рассказывает сыну истории о козаках-насильниках и поет ребенку русскоязычные песни.

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Поток бреда он выдал в ответ на пост журналистки Алины Доротюк с обвинениями в продвижении песен предательницы Украины Анны Асти. Дело в том, что украинский актер в конце июля опубликовал в Instagram видео, где поет малышу один из треков коллаборантки на мотив колыбельной.

С чего начался скандал

Ролик с сыном вызвал возмущение у Алины Доротюк, заметившей, что актер ранее попадал в скандалы из-за неоднозначных нарративов, транслируемых в соцсетях.

Журналистка обратилась к продюсерам: "Глубокоуважаемые продюсеры, лично я бы не хотела видеть подобных персонажей в нашем кино-сериальном производстве. Чтобы не было, что одной рукой мы творим действительно достойный украинский продукт. А другой – не против российских нарративов, которые насаждають подобные "герои".

Пост украинки актеру, который недавно публиковал фото из Киева, прислал друг. Прочитав позицию Доротюк, Соболевский взорвался оскорблениями в ее сторону.

Реакция Романа Соболевского

Актер попытался унизить интервьюера и обвинить ее в том, что она выставляет украинцев "безграмотными и безталанными колхозанами". Относительно ее обращения к продюсерам, артист высмеял украинку и заявил, якобы над ее просьбой посмеются все причастные к кино-сериальному производству.

"Про себя подумают или даже в узком кругу скажут, что эта колхозница, извините за выражение, снова выдает вот эти перлы. Вы там писали о том, что как-то качественная продукция. Вот это я хочу зафиксировать и подчеркнуть. Я хотел бы ее видеть. Я думаю, даже те, кто занимается в Украине созданием аудиовизуального контента, хотели бы посмотреть на эту продукцию", – сказал Соболевский, намекнув, что качественного контента в стране нет.

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Комментируя обвинения в исполнении российских песен маленькому сыну, актер почему-то вспомнил козаков.

"Я ему рассказываю о козачестве такие вещи, что козаки были насильниками и через одного пассивными гомосексуалистами. Таких, кстати, в нашей киноиндустрии не один, и не два. И нормально абсолютно к этому отношусь. Ему нравится, мне тоже", – выдал Соболевский.

Он не считает, что был замешан в каких-либо пророссийских скандалах. Следует заметить, что в сети действительно можно найти критику украинцев по поводу русского языка актера и некоторых его постов в соцсетях.

Упреки в свою сторону Соболевский называет "событийным выгоранием", а также обвиняет украинцев в поисках предателей.

"Можно же изменить какой-то вектор, например, я не знаю, придумать хоть раз в жизни, сделать оригинальный контент. Вы же все др*чите на эту Москву до сих пор. Уберите Москву из вашего творчества, творчество закончится. Сделайте оригинальный продукт, придумайте какую-нибудь программу... Я сейчас пойду и буду петь своему сыну российские песни до утра", – закончил украинец.

Позиция Романа Соболевского до скандала

Анализируя страницу актера, на которую подписаны почти 1500 человек, можно заметить, что большинство его постов сделано на русском языке, а о России-агрессоре и военных преступлениях в них нет ни слова. До недавнего времени актер публиковал фото с геолокацией Киева, но весной 2024-го отметки сменились европейскими и другими городами.

В блоге есть упоминания о Пушкине, Булгакове и российских певцах.

Ранее OBOZ.UA писал, что скандальная певица Луна выпустила альбом с российскими песнями и назвала себя "смелой", однако украинцы не оценили.

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