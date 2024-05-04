'Когда закончится война?' Украинская актриса, муж которой находится в ВСУ, объяснила, почему нельзя о таком спрашивать

Популярная украинская актриса Дарья Легейда считает, что задавать военным вопросы о сроках окончания войны – некорректно. Отец и муж артистки, известный украинский актер Дмитрий Сова, сейчас находятся в ВСУ.

В интервью OBOZ.UA Дарья Легейда призналась, что сама перестала думать о скорой победе над врагом спустя неделю после начала полномасштабной войны.

"Мне кажется, что нетолерантно спрашивать у людей, которые так тяжело одерживают победу: а когда закончится война? – говорит актриса. – Об этом, к слову, говорят и специалисты, которые занимаются социализацией военных, возвращающихся с фронта в гражданскую жизнь. Не надо спрашивать: "А когда ужt?" "А можно скорее?" Жизнь происходит здесь и сейчас. А если все силы отдавать на ожидания, разве останутся на то, чтобы просто жить? А жить надо – вопреки всему. И победа обязательно придет. И может быть, она даже наступит не так, как мы представляем. А тихо, как чудо, которого очень ожидаем. А пока нужно просто своими действиями приближать каждый день эту победу – делать то, что от каждого зависит".

"А думать: когда, что как… Честно скажу, я перестала об этом думать, наверное, через неделю после начала полномасштабной войны. Чувствовала, что это не на две-три недели, как предсказывал один известный "летчик". Я просто боролась за каждый день всеми фибрами своей души – за то, чтобы иметь возможность и силы жить и бороться", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что популярный актер Дмитрий Сова ("Черкассы", "Деревня на миллион", "Сувенир из Одессы") получил повестку из военкомата и стал в защиту Украины осенью прошлого года. В настоящее время артист находится на службе в Хмельницкой области.

"Попал в часть, где служит отец моей жены, – рассказывал в интервью OBOZ.UA Дмитрий Сова. – Это бригада тактической авиации в Староконстантинове. Я нахожусь в батальоне охраны. Как проходит служба? Бывает по-всякому. Меня очень вдохновляют пилоты, с которыми вижусь, когда есть возможность заехать к папе. Он командир звена, по специальности – летчик-истребитель, и сейчас летает".

Полное интервью с Дарьей Легейдой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 5 мая.

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