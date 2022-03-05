Клопотенко объяснил феномен бесстрашных украинцев, которые с голыми руками идут на танки врага

Популярный повар и бизнесмен Евгений Клопотенко опубликовал видео, на котором украинцы с голыми руками идут на танки российского врага. Также он провел параллель действий нашего народа с поединком казаков с врагами перед боем (герц).

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Оказывается, был у наших казаков герц. Это то ли военное искусство, то ли тактическое поведение. Смысл в том, что была группа храбрецов, которая перед боем выходила первая к врагу и своими действиями и словами деморализовала его. Это имело сильный психологический вал на врага, было определенным прощупыванием его и разведкой. И вот сотни лет спустя украинцы делают это снова", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Он добавил, что сомневается в том, что смелые украинцы, смотрящие в глаза врагу и поющие гимн Украины, сознательно используют казацкую военную традицию.

"Это интуитивно. Может, это генетическая память? ДНК нации. Я уже говорил, что гены украинцев будут потом учить ученые. А у Marvel теперь должен появиться новый супергерой. Это будет казак", – написал Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Отметим, что в Запорожской области в городе Мелитополь безоружные украинцы вышли на улицы протестовать против вторжения российских оккупантов. Такие же действия граждане Украины совершили и в Херсоне, пытаясь остановить военную технику оккупантов.

Справка.