'На*** домой': в Мелитополе безоружные украинцы вышли против российских оккупантов, несмотря на стрельбу. Видео

В Мелитополе Запорожской области безоружные украинцы вышли на улицы протестовать против вторжения российских оккупантов. Людей даже не испугал тот факт, что враг производил предупредительные выстрелы.

Видео, снятое 2 марта 2022 года в Мелитополе, опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он назвал его историческим (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Эти кадры войдут в мировую историю! Мелитополь, Украина. Украинцы идут безоружные на стреляющих русских оккупантов", – написал Геращенко.

Он отметил, что в то же время граждане России "бояться автозаков и полиции".

Как видно на видео, украинцы огромной толпой и с государственными флагами шли на группу вооруженных оккупантов, которые начали стрелять, пытаясь запугать людей. В то же время люди скандируют им: "на***, домой!"

Видео дня

Видео из Мелитополя можно посмотреть на нашем канале в Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта украинцы устроили протест против оккупантов в Херсоне. Там на улицы также вышли тысяч жителей города с украинскими флагами и патриотическими лозунгами. Российские военные пытались напугать людей, открыв стрельбу в воздух.