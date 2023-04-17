Киркоров ответил Галкину на шутку о его колготках на передовой и неожиданно заговорил о 'мире'

Пропутинский певец Филипп Киркоров отреагировал на шутку своего бывшего друга-пародиста Максима Галкина о том, что его эпатажный образ в прозрачных колготках мог бы остановить боевые действия на передовой. Путинист неожиданно заявил, что "ради мира" поехал бы на фронт в концертном костюме.

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Слова Киркорова прозвучали на одной из российских телепередач, которую процитировали пропагандисты. Певец попытался доказать, что не боится попасть на передовую, хоть и не был там ни разу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", – заявил Киркоров.

По словам псевдо-журналистов, артист пообещал в любом виде поехать на фронт. До сих пор он этого не сделал, а наоборот, призывал поддерживать войну и играл на руку кремлевской пропаганде.

Напомним, что почти месяц назад в сети появилось видео с одного из концертов Максима Галкина, где он пошутил: "Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой – это вообще будет невероятно".

Интересно, что молниеносно на комментарий пародиста ответил не его в прошлом близкий друг, а прихвостень Кремля Скабеева. Она устроила истерику и заявила, что Галкин призвал к ее убийству.

Не смог смолчать и коллега пропагандистки Соловьев, набросившийся на юмориста с оскорблениями. Впоследствии выяснилось, что против Галкина написали заявление в прокуратуру и Следственный комитет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт Галкина в Америке и рассказала о знакомстве с ним. По словам звезды, пародист поддерживал нашу страну до широкомасштабного вторжения.

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