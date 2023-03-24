Российский пропагандист Владимир Соловьев осатанел из-за шутки пародиста Максима Галкина о голове своей коллеги Ольги Скабеевой. Путинист назвал юмориста "конченой мразью" и призвал преследовать его во всем мире.

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Более того, Соловьев истерически заявил, что за стендап Галкина нужно судить и отобрать все имущество, которое осталось в России. Фрагмент из прямого эфира пропагандиста распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я всегда знал, что есть люди, а есть гниды. Я считаю абсолютной гнидой Макса Галкина... Есть выражения, за которые нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этой твари, нужно его преследовать, где бы он не был", – начал путинист.

Как водится среди пропагандистов, Соловьев не подбирал слов, называя юмориста "подонком" и вспоминая его якобы нетрадиционную ориентацию.

"Голова Скабеевой тебе, мразь конченая, значит... У меня вопрос к генаралу армии, руководителю следственного комитета. Я считаю, что состав уголовного правонарушения на лицо. Вызвать нужно человека, судить и конфисковать заодно все его имущество", – выдал прихвостень Кремля.

Напомним, что накануне в сети распространили фрагмент выступления Максима Галкина, где он пошутил о своем давнем товарище Филиппе Киркорове в прозрачных колготках с головой пропагандистки на фронте. Скабеева сразу истерически отреагировала на видео, заявив, что Галкин призывает ее убить.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 самых смешных шутках Галкина, которые он написал после начала полномасштабной войны в Украине. Артист сосредоточился на высмеивании путинистов и Кремля.

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