Украинская актриса рассказала, какой Максим Галкин в реальной жизни: он всегда поддерживал Украину

Украинская актриса Светлана Косолапова, которая после начала полномасштабной войны в Украине выехала в США, посетила концерт известного российского комика, пародиста и телеведущего Максима Галкина в Нью-Йорке. Как известно, он с семьей покинул РФ после 24 февраля 2022-го, поскольку открыто высказал свою четкую антивоенную и антипутинскую позицию. Однако Светлана утверждает, что шоумен поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

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Актриса рассказала, что познакомилась с Максимом Галкиным много лет назад. Еще тогда он покорил ее своей человечностью. Подробностями о том, какой артист в жизни, Косолапова поделилась в своих InstaStories.

"Просто люблю Макса. Мы познакомились много лет назад. Он всегда был человечным, добрым и веселым. И он всегда поддерживал Украину", – прокомментировала звезда сериалов "Женский доктор", "Все могут короли" и других.

Рассказала актриса и о выступлении Галкина в Америке.

"Сегодня на концерте в Нью-Йорке он половину вечера говорил об Украине", – сообщила Косолапова, поделившись снимком с шоуменом.

Напомним, на своем недавнем концерте в Дубае Максим Галкин в ответ на восклицание "Слава Україні", уверенно произнес "Героям слава!" перед заполненным залом.

Кроме того, после теракта РФ в Днепре 14 января, когда российская ракета попала в жилой девятиэтажный дом, убив десятки невинных людей, в том числе детей, Галкин не смог промолчать. О реакции артиста на трагедию – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Максим Галкин на одном из своих выступлений признался, что от сердца желает Украине быть независимой и целой, поэтому выступил против Кремля. Он также в шутку рассказал, почему его стали недолюбливать в России после того, как Владимир Зеленский победил на президентских выборах.

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