''Хотел убить меня и на Киркорова одеть колготки'': Скабеева заявила, что на Галкина подали заявление в прокуратуру и Следком. Видео

Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева заявила, что на шоумена, который выступил против войны в Украине, Максима Галкина подали заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Причина – шутка о ней и путинисте – певце Филиппе Киркорове.

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Об этом Скабеева заявила во время одного из своих эфиров. Ролик опубликован в Telegram. Она не скрывала своего возмущения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В рамках, как ему, наверное, кажется, некого юмористического жанра, выступая в Израиле, предложил зачем-то, сам, являясь гомосексуалистом, это ни для кого не секрет. Это вообще не имеет в его конкретном случае никакого значения, но он хихикал и предлагал зачем-то на Филиппа Киркорова, причем здесь Филипп Киркоров, надеть колготки, убить меня, взять в руки мою голову, приехать на войну и вот тогда люди будут в шоке и начнется перемирие, будет объявлено", – сказала ведущая.

Пропагандистская ведущая считает, что эту шутку понял только сам юморист. Она лично призналась, что совершенно не понимает сказанных Галкиным слов.

"Ему кажется, что это страшно смешно. По моей информации, сразу несколько депутатских запросов были направлены в прокуратуру РФ Краснову и в Следственный комитет Бастрыкину. Это прямой призыв к убийству или еще не прямой призыв к убийству, не очень понятно, но он призывает", – заявила Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт Галкина в Америке и рассказала о знакомстве с ним. По словам звезды, пародист поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

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