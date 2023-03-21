Филя в колготках с головой Скабеевой гарантирует перемирие: Галкин ''отправил'' Киркорова на передовую

Российский пародист Максим Галкин, открыто поддерживающий Украину в войне с Россией, высмеял пропутинского певца Филиппа Киркорова и пропагандистку Ольгу Скабееву. Артист пошутил, что дуэт одиозных россиян может гарантировать перемирие на передовой.

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Очевидно, юморист имел в виду, что образ эпатажного исполнителя насколько удивит и рассмешит военных, что они не смогут продолжать боевые действия. Видео со стендапа Галкина появилось в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Свою шутку пародист начал с обсуждения российской ведущей Ангелины Вовк, которая недавно выразила желание поехать на передовую с главными героями детской передачи "Спокойной ночи, малыши".

"Ангелина Волк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой. Ну, у Хрюши и Степаши никто не спрашивал. На ее месте, я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если он еще будет держать голову Скабеевой – это будет похоже на бренд Versace – это вообще будет невероятно", – пошутил Галкин.

Следует объяснить, что шутка о прозрачных колготках возникла не с пустого места. В прошлом году в Казахстане пропутинский певец вышел на сцену в странном наряде, который просвечивал и обжимал фигуру 55-летнего Киркорова.

Кстати, головы в руке, о чем упомянул россиянин, в основном ассоциируют с брендом Gucci, на показе которого в 2018 году модели появились с манекенами в руках.

Versace не имеет в своей коллекции подобных аксессуаров, однако логотип модного дома – голова мифической Медузы. Его можно увидеть на всех изделиях бренда.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт Галкина в Америке и рассказала о знакомстве с ним. По словам звезды, пародист поддерживал нашу страну и до широкомасштабного вторжения.

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