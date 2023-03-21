Шутка Галкина спровоцировала у Скабеевой приступ истерии: пропагандистка назвала его ''гнидой'' и ''ублюдком''

Российский комик Максим Галкин недавно высмеял пропутинского певца Филиппа Киркорова и упомянул Ольгу Скабееву. Последняя решила посмотреть выступление шоумена, после чего отреагировала на слова о ней. Пропагандистка не стала сдерживаться в выражениях и вылила на супруга Пугачевой ушат помоев.

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Скабеева злостно высказалась о Галкине в Telegram-канале, пытаясь побольнее его зацепить. Фанатка Путина отметила, что шутка россиянина про ее голову – это прямой призыв к убийству (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках… Аха-ха… Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей. Он форменный педераст. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко", – бьется в истерике телеведущая.

В ее защиту стал еще один пропагандист, российский медийник Андрей Медведев. Он подтвердил, что из уст "шутника" якобы звучал прямой призыв к расправе над журналисткой. Мужчина это воспринял так, потому что Скабеева постоянно получает угрозы в свой адрес.

"Учитывая, что Ольгу реально планировали убить, что ей постоянно поступают угрозы, я уверен, что слова Галкина нужно воспринимать только как призыв к убийству. И вот не надо этого "ах, он просто шутит, ах, вы звери господа". Мы все взрослые люди. И понимаем, что такое слово и как оно влияет", – написал Андрей Медведев в Telegram.

Немного раньше OBOZREVATEL рассказывал, что певица Камалия неоднократно выступала перед президентом РФ Владимиром Путиным. Артистка познакомилась с диктатором в Киеве, после чего он часто звонил ей и приглашал на концерты в Кремль.

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