Киевский концерт Måneskin в марте не состоится: победители Евровидения раскрыли причину и детали

Итальянские рокеры Måneskin не выступят в Киеве 7 марта – они перенесли европейское турне в связи с COVID-ситуацией. Пока что новые даты концертов не называются, однако группа обещает обнародовать эту информацию до 1 марта.

На своей странице в Twitter музыканты заявили, что "крайне сожалеют". "Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что вынуждены отложить весь тур по Европе-2022 и ArenasTour в Италии из-за ситуации с COVID-19", – сказано в сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Победители Евровидения-2021 заверили: если турне все же состоится, оно "будет еще лучше". В обращении Måneskin к фанатам также сказано, что группа много работала над туром и "все было готово".

"Но, к сожалению, в последние несколько дней у нас появились плохие новости о вместимости площадок. Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране свои правила, и мы, конечно, должны их придерживаться и проводить концерты в полной безопасности", – пояснил коллектив.

Звезды поблагодарили своих поклонников за терпение и поддержку. Они сказали, что во время пандемии необходимо "держаться".

Напомним, что киевский концерт Måneskin анонсировался еще в сентябре прошлого года. За первые 15 минут после открытия интернет-продажи билетов в очереди на сайте "собралось" почти 8 тысяч желающих. Из-за такого количества запросов портал "лег".

Hello guys, we’re very sorry but we have to tell you that we have to postpone the whole 2022 Tour in Europe and the ArenasTour in Italy because of the Covid-19 situation.



