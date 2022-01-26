Киевский концерт Måneskin в марте не состоится: победители Евровидения раскрыли причину и детали

Дарья Дурова
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Победители Евровидения 2021 Måneskin

Итальянские рокеры Måneskin не выступят в Киеве 7 марта – они перенесли европейское турне в связи с COVID-ситуацией. Пока что новые даты концертов не называются, однако группа обещает обнародовать эту информацию до 1 марта.

На своей странице в Twitter музыканты заявили, что "крайне сожалеют". "Нам очень жаль, но мы должны сообщить вам, что вынуждены отложить весь тур по Европе-2022 и ArenasTour в Италии из-за ситуации с COVID-19", – сказано в сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Måneskin перенесли концерты
Видео дня
Måneskin на церемонии MTV Europe Music Awards 2021 в Будапеште (Венгрия)

Победители Евровидения-2021 заверили: если турне все же состоится, оно "будет еще лучше". В обращении Måneskin к фанатам также сказано, что группа много работала над туром и "все было готово".

"Но, к сожалению, в последние несколько дней у нас появились плохие новости о вместимости площадок. Мы не можем гарантировать проведение всех концертов, потому что в каждой стране свои правила, и мы, конечно, должны их придерживаться и проводить концерты в полной безопасности", – пояснил коллектив.

Звезды поблагодарили своих поклонников за терпение и поддержку. Они сказали, что во время пандемии необходимо "держаться".

Участники Måneskin

Напомним, что киевский концерт Måneskin анонсировался еще в сентябре прошлого года. За первые 15 минут после открытия интернет-продажи билетов в очереди на сайте "собралось" почти 8 тысяч желающих. Из-за такого количества запросов портал "лег".

Коротко о группе:

  • Måneskin с датского переводится как "лунный свет". Это итальянский рок-коллектив, получивший первую широкую известность после второго места в 11-м сезоне итальянского "Х-Фактора" (2017 год). Потом группа победила на Евровидении-2021 с песней "Zitti e buoni", которая стала вирусной в соцсетях.

  • Участники Måneskin – это вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Итальянская рок-группа Måneskin

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее участники Måneskin поделились с поклонниками видео, в котором показали, как зажигали под песню украинской группы Go_A "Шум" на гастролях в Москве.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

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