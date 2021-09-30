Украинцы массово ринулись скупать билеты на Maneskin: сайт "лег" в первые минуты и выросла цена. Подробности

Катерина Малай
Катерина Малай
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Украинцы массово ринулись скупать билеты на Maneskin: сайт 'лег' в первые минуты и выросла цена. Подробности

В продаже появились билеты на концерт победителей Евровидения группы "Måneskin" в Киеве. За первые 15 минут собралось почти 8 тысяч желающих послушать музыку итальянцев.

Украинский сайт consert.ua, который занимается продажей, почти сразу "лег" из-за высокой количества запросов. Время от времени серверы возобновляют свою работу, сообщает OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сайт завис во время продаж билетов
Видео дня

Цена самого дешевого билета достигала 1299 гривен в первые полчаса продаж. Из-за высокого спроса стоимость выросла до 1499 гривен, но это не останавливает фанатов года. Напомним, что выступление музыкантов должно состояться в столице 7 марта 2022 года.

Менее чем через 10 минут цена снова выросла втрое и на этот момент составляет 1699 грн за фан-зону. Между тем билеты уже начали продавать на olx за 5000 гривен.

Билеты стали продавать на olx
Очередь на концерт "Måneskin"

Те, кому удалось пробиться в очередь, не зависнув перед покупкой, встречаются с новыми проблемами.

Проблемы с серверами перед покупкой билетов
Людям не удается купить билеты на "Måneskin"

Перед открытием продаж итальянцы попали в скандал, написав на афише "Kiev" вместо "Kyiv". Это не на шутку возмутило фанатов, но не поколебало их желание послушать качественную музыку.

Коротко о группе:

  • "Måneskin" – итальянская рок-группа из Рима, в состав которой входят вокалист Дамьяно Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио;

  • В 2021 году группа выиграла музыкальный фестиваль в Сан-Ремо и представила Италию на "Евровидении-2021" с песней "Zitti e buoni".

Также OBOZREVATEL писал о том, что Игорь Кондратюк требует у Зеленского запретить въезд звездам, которые не признают российского нападения.

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