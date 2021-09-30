Украинцы массово ринулись скупать билеты на Maneskin: сайт 'лег' в первые минуты и выросла цена. Подробности

В продаже появились билеты на концерт победителей Евровидения группы "Måneskin" в Киеве. За первые 15 минут собралось почти 8 тысяч желающих послушать музыку итальянцев.

Украинский сайт consert.ua, который занимается продажей, почти сразу "лег" из-за высокой количества запросов. Время от времени серверы возобновляют свою работу, сообщает OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Цена самого дешевого билета достигала 1299 гривен в первые полчаса продаж. Из-за высокого спроса стоимость выросла до 1499 гривен, но это не останавливает фанатов года. Напомним, что выступление музыкантов должно состояться в столице 7 марта 2022 года.

Менее чем через 10 минут цена снова выросла втрое и на этот момент составляет 1699 грн за фан-зону. Между тем билеты уже начали продавать на olx за 5000 гривен.

Те, кому удалось пробиться в очередь, не зависнув перед покупкой, встречаются с новыми проблемами.

Перед открытием продаж итальянцы попали в скандал, написав на афише "Kiev" вместо "Kyiv". Это не на шутку возмутило фанатов, но не поколебало их желание послушать качественную музыку.

Коротко о группе:

"Måneskin" – итальянская рок-группа из Рима, в состав которой входят вокалист Дамьяно Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио;

В 2021 году группа выиграла музыкальный фестиваль в Сан-Ремо и представила Италию на "Евровидении-2021" с песней "Zitti e buoni".

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