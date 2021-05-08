Оскандалившаяся из-за Басты дочь киевской судьи извинилась перед украинцами. Видео

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Константинова, которая вступилась за российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) и оскорбила украинцев, извинилась перед камерой.

Соответствующее обращение к украинцам, у которых, как она заявила, высказанная ею информация вызвала возмущение и оправданный гнев, Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram вечером 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Она назвала свое высказывание "неправильным" и заявила, что является ценительницей творчества Басты, однако не знала о его политических взглядах.

"Если он действительно поддерживал аннексию Крыма, то я не разделяю это. Также я хочу извиниться за свою грубую форму высказывания в отношении наших граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", – сказала она.

Анастасия добавила, что ей очень жаль, что Крым временно оккупирован, а также подтвердила, что она из семьи юристов.

"Да, я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины. Которые добились всего своим трудом и порядочностью. В то же время, я являюсь дееспособным человеком, готовым понести ответственность за сказанное. Также я хотела бы сказать, что являюсь патриотом этой страны, я здесь родилась и выросла, я уважаю людей, которые уважают эту страну, я за целостность Украины и я действительно хочу единства и процветания. Всего доброго", – сказала девушка на видео.

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