Ученый, коллектор, грузчик. Кем работали украинские звезды до того, как стали знаменитыми

Яна Сончковская
Люди
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Украинские звезды не планировали связать свою жизнь с шоу-бизнесом

Большинство украинских звезд, до того как стали популярными – занимались совсем не музыкой или шоу-бизнесом. Будущим селебрити приходилось сводить концы с концами и пройти тернистый путь, прежде чем обрести славу.

Они работали во благо государства, грузили товары и даже подрабатывали коллекторами. OBOZREVATEL рассказывает о нетипичных профессиях знаменитостей, когда они еще не были известными.

  • Потап – тренер по плаванию

Потап работал тренером
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Рэпер Потап с детства активно занимался плаванием, а затем водным поло и получил звание мастера спорта. После университета он работал тренером и параллельно писал песни. В соцсетях певец напомнил, что был чемпионом Украины в команде "Динамо Киев" по водному поло.

  • Монатик – администратор в студии

Монатик работал в студии танцев.

В рамках проекта "Viva! Вечер со звездой" Монатик вспомнил, что был управляющим в студии танцев в Киеве. "Я был очень амбициозным парнем, который работает администратором, и очень хочет попасть в балет", – сказал артист. С детства он занимался брейк-дансом, а затем танцевал в коллективе Натальи Могилевской.

  • Юлия Санина – журналист

Юлия Санина работала журналистом.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина всегда хорошо пела, но решила связать свою жизнь с журналистикой. Еще в университете она пробовала себя в профессии интервьюера и пригласила на разговор рокера, который потом стал ее мужем. Об этом звезда упомянула в шоу "Экзамен".

  • Сергей Бабкин – разнорабочий

Сергей Бабкин работал разнорабочим.

За свою жизнь Сергей Бабкин успел попробовать себя в разных профессиях. Об этом он часто упоминает в интервью и своих соцсетях. До того как стать любимцем публики, Бабкин работал грузчиком и вычищал помещение от ненужного хлама, затем фасовал макароны и продавал хлебобулочные изделия возле метро. Однако с детства его главным хобби была музыка.

  • alyona alyona – коллектор

Алена Алена работала коллектором

Репер alyona alyona рассказала в интервью, что работала телефонным коллектором. Она мотивировала людей, их друзей и родственников погасить долг. Во время звонков артистка представлялась собеседникам придуманными именами. Исполнительница подчеркнула, что после этого опыта не соглашается рекламировать услуги кредитования.

  • Виктор Бронюк – чиновник

Виктор Бронюк работал в городском совете

Певец Виктор Бронюк окончил исторический факультет Винницкого государственного университета. А во время Оранжевой революции захотел работать на благо государства. Мэр Винницы предложил ему стать главным специалистом отдела культуры. Лидер группы "ТІК" в детстве хотел быть художником, но связал свою жизнь с музыкой.

  • Игорь Кондратюк – ученый

Игорь Кондратюк является ученым

Популярный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк стал специалистом по оптике. На счету у него много научных статей. В 1996 году шоумен защитил кандидатскую диссертацию. Знаменитость и сейчас является сотрудником отдела молекулярной биофизики.

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