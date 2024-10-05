Кейт Уинслет – 49: как с годами менялась звезда 'Титаника', которую всю жизнь критикуют за 'лишний' вес. Фото

Сегодня, 5 октября, известная английская актриса Кейт Уинслет отмечает свой 49 день рождения. За годы феерической карьеры звезда культового фильма "Титаник" стала обладательницей премии "Оскар", пятерых "Золотых глобусов", трех наград БАФТА, двух "Эмми" и "Грэмми". Появляясь на экранах кассовых лент, она достигла большой популярности у кинозрителей во всем мире.

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Однако, несмотря на талантливую актерскую игру и большое количество поклонников, почти всю жизнь знаменитости приходится сталкиваться с критикой за "лишний" вес. В школе артистку травили из-за ее фигуры, но во взрослом возрасте она полностью приняла себя и начала активно бороться с образами "идеальных женщин". OBOZ.UA решил показать, как с годами менялась легендарная актриса.

Сложно представить, но будучи ученицей, сверстники мегапопулярной сегодня Кейт Уинслет постоянно критиковали ее внешность. Школьники знали об увлечении звезды актерством, поэтому откровенно говорили: если ей и удастся поучаствовать в кино, то только в роли "толстой дуры". Подростки уверяли юную Кейт, что она никогда не поразит режиссеров своей внешностью.

Конечно, злобные комментарии повлияли на самооценку знаменитости. Она долго не могла поверить в себя и рассмотреть свою красоту, пока в мировой прокат не вышел романтический фильм "Титаник".

Однако упреки из-за фигуры Кейт Уинслет не завершились и после громкого появления актрисы в индустрии кино. Во время съемки биографической ленты по мотивам книги Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллера" – "Ли", где она сыграла главную роль, знаменитость получила замечание по поводу своего тела. Один из представителей творческой команды попросил актрису сесть ровнее, чтобы скрыть неровности на животе.

"Там есть момент, где Ли сидит на скамейке в бикини... И один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Может быть, ты захочешь сидеть ровнее." Чтобы вы не видели моих складок на животе? Ни в коем случае! Это было намеренно, понимаете?" – поделилась звезда.

По словам Кейт Уинслет, она не прочь выглядеть неидеально на экране. Селебрити гордится своей внешностью и не хочет ничего скрывать.

Актриса активно борется с образом "идеальной женщины", которая имеет ярко выраженную талию, безупречную кожу и не имеет никаких складок или дополнительного килограмма жира. Звезда часто ссорилась с известными глянцами, где ее пытались сделать худее, а моделей превращали из обычных людей в дев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Уинслет раскрыла неожиданный факт о легендарной сцене из "Титаника".

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