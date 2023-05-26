Были изгоями и терпели насмешки: Леди Гага, Кейт Уинслет и другие звезды, над которыми издевались в школе

Сегодня фильмы с ними становятся культовыми, а песни занимают первые места в чартах. Их знает весь мир как талантливых и сильных духом знаменитостей. Но когда-то все было по-другому. Они шли в школу, опустив головы и с большим страхом внутри. Они не знали, какие испытания со стороны одноклассников подготовил очередной день: получение пинков, издевательства или оскорбительные комментарии касательно внешности.

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Мы подготовили подборку звезд, которые в детстве стали жертвами буллинга. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Леди Гага

Американская певица, автор-исполнительница, актриса и музыкант Леди Гага совсем не хотела ходить в школу. Ежедневно ей одноклассники говорили, какая она "уродина" и что имеет "огромный нос". Высмеивали ее голос, стиль одежды и макияж. Также объектом критики стало ее увлечение музыкой и театром. Девочке говорили, что та "витает в своем, нереальном мире". Лишь в старших классах Леди Гага научилась отстаивать свои интересы и не бояться нападок со стороны сверстников.

2. Кейт Уинслет

Английская актриса кино и озвучивание Кейт Уинслет в детстве сталкивалась с критикой своего веса. Школьники знали об увлечении одноклассницы, поэтому говорили, что будущая звезда сможет получить роль только "толстой дуры", потому что та не сможет покорить съемочную группу внешними данными. Конечно, это повлияло на самооценку Кейт. Она поверила в свою красоту и талант только после выхода в прокат культового "Титаника".

3. Джордж Клуни

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни также знает, что такое детская жестокость. В средней школе его прозвали Франкенштейном. Все из-за паралича Белла. Вся левая часть лица была парализована, глаз почти не открывался и были проблемы с приемами пищи. Из-за постоянных издевательств Джорджу пришлось перейти в другую школу. После смены обстановки и активных занятий спортом болезнь отступила. Теперь актер, вспоминая детство, говорит, что насмешки закалили его дух и сделали сильнее.

4. Сандра Буллок

Американская актриса и продюсер, сценарист и режиссер Сандра Буллок в детстве стала жертвой насмешек из-за своей одежды. Ей говорили одноклассники, что та носит странные и старомодные немецкие наряды. Все изменилось, когда Сандра возглавила группу поддержки футбольной команды.

5. Том Круз

Американский киноактер, кинорежиссер, продюсер и сценарист Том Круз за свое детство сменил 15 школ. Ни в одной из них не задерживался надолго. Юношу постоянно словесно оскорбляли и даже избивали из-за невысокого роста, внешности и дислексии (болезнь, характеризующаяся проблемами с чтением, несмотря на нормальный интеллект и при отсутствии нарушений слуха и зрения).

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