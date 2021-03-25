Кейт Миддлтон встала на сторону принца Уильяма после скандального интервью его брата

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала главной поддержкой и опорой для своего супруга принца Уильяма после скандального интервью его брата, принца Гарри.

Об этом сообщает издание Us Magazine со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, супруги всегда находятся рядом друг с другом в трудные времена и обсуждают возникшие проблемы – эта ситуация не стала исключением.

"Кейт – прирожденный лидер, она обладает великолепной способностью сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Она была опорой для мужа на протяжении всего этого испытания... Они всегда поддерживают друг друга", – сказал источник.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Также отмечается, что Уильям и Кейт были "в полном шоке", услышав обвинения Гарри и его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри. По словам источника, герцог Кембриджский очень злился, что брат посмел выступить против королевской семьи.

Ранее в интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом принцом Чарльзом.

Также Маркл сообщила в интервью, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье: якобы еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

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