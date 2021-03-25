Кейт Міддлтон стала на бік принца Вільяма після скандального інтерв'ю його брата
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон стала головною підтримкою й опорою для свого чоловіка принца Вільяма після скандального інтерв'ю його брата, принца Гаррі.
Про це повідомляє видання Us Magazine з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, подружжя завжди перебуває поруч одне з одним у важкі часи та обговорює виниклі проблеми – ця ситуація не стала винятком.
"Кейт – природжений лідер, вона має чудову здатність зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Вона була опорою для чоловіка протягом усього цього випробування... Вони завжди підтримують одне одного", – сказало джерело.
Також наголошується, що Вільям і Кейт були "шоковані", почувши звинувачення Гаррі та його дружини Меган Маркл в інтерв'ю Опрі Вінфрі. За словами джерела, герцог Кембриджський дуже злився, що брат посмів виступити проти королівської сім'ї.
Раніше в інтерв'ю принц Гаррі розповідав, що у нього є деяка напруженість у спілкуванні з батьком принцом Чарльзом.
Також Маркл повідомила в інтерв'ю, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її навідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.
Крім того, вона натякнула на расизм у британській королівській сім'ї: нібито ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Британська королівська сім'я відреагувала на скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл. Вони зазначили, що стурбовані расовими питаннями і переймаються через труднощі, які довелося пережити подружжю.
Батько Меган Маркл Томас також висловився щодо інтерв'ю, яке його донька разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі дала американській телеведучій Опрі Вінфрі. Він заступився за королівську сім'ю, заперечуючи будь-які прояви расизму.
Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз відмовився коментувати скандальне інтерв'ю сина та його дружини Меган Маркл.