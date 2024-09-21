'Каждый хочет быть подальше от России': комик поднял белоруску на смех и раскрыл истинное отношение европейцев к россиянам

Стендапер из Румынии Виктор Патраскан метко пошутил над белорусской во время своего концерта в польском городе Кракове. Юморист насмешливо отметил, что, в отличие от Белоруссии, ни одна европейская страна не хочет ассоциироваться с Россией.

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Фрагментом из выступления комик поделился на своей странице в TikTok. Мужчина поднял на смех тот факт, что зрительница смогла назвать лишь две выдающиеся характеристики своей страны: президента Александра Лукашенко и картошку.

"Расскажите нам о Беларуси. Что мы должны знать о вашем государстве? – начал коммуникацию с женщиной юморист. – Лукашенко? Это все что нам стоит знать о стране? Картофель? Это что-то присущее только Беларуси? Вы знаете, в какой стране вы сейчас? ДНК большинства присутствующих в этом зале наполовину состоит из картофеля. Это Восточная Европа, мадам. У нас у всех здесь есть картофель".

Заметив интересную реакцию зала, Виктор Патраскан акцентировал внимание на том, что сами поляки не считают свою страну частью этого региона. Он иронически отметил: никто не хочет совмещать себя с территорией, имеющей связь с РФ.

"Восточная Европа обычно ассоциируется с Россией, а никто не хочет приближаться к ней. Ну кроме Беларуси, вы знаете. Есть интересная вещь, которую я заметил: каждый хочет быть подальше от России", – сказал стендапер.

Комик раскрыл подлинное отношение европейцев к россиянам, приведя простой пример с несколькими странами: "Поляки считают, что они часть Центральной Европы. Литовцы связывают себя с Балтийским регионом. Мы румыны убеждены, что являемся частью Центральной или Южной Европы. Мы делаем все возможное, чтобы отстраниться".

Напомним, недавно Виктор Патраскан остроумно высмеял "хорошую россиянку" во время своего выступления в Белграде. Юморист иронически пошутил над моральными устоями, заставившими женщину покинуть страну.

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