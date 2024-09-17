Комик из Румынии метко высмеял 'хорошую россиянку' на своем стендапе: украинцы в восторге. Видео

Румынский стендап-комик Виктор Патраскан остроумно высмеял "хорошую россиянку" во время своего выступления в столице Сербии – Белграде. Юморист иронически пошутил над моральными устоями, заставившими женщину покинуть страну.

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Фрагмент с концерта мужчина опубликовал на своей странице в TikTok. В комментариях под видео украинцы засыпали комплиментами комика.

"Что вас привело в Белград? Война? О, что случилось? Вы знали, что вы "Coca-Cola беженцы"? Да, это название для россиян, покинувших Россию за последние два года", – начал разговор со зрительницей юморист.

Виктор Патраскан иронически отметил, что женщина не могла оставаться в родной стране по нравственным причинам. Стендапер предположил, что россиянка больше не захотела поддерживать президента РФ Путина, начавшего войну.

"Вы не смогли оставаться на его стороне, когда он вторгся на территорию Украины. Вы оставались там, когда он напал впервые, но второй раз вы были типа: "Я больше не могу этого терпеть! Я приняла, что он напал на Грузию, Сирию, но когда я не могу заказывать вещи из Amazon, моя мораль начинает действовать", – шутил комик.

Впоследствии румын спросил зрительницу: "Что она думает о Белграде?" В ответ россиянка отметила, что дома в городе достаточно грубые. Юмористу удалось высмеять и эти слова женщины.

"Вы знаете, это все из-за коммунизма. И вы знаете, откуда он происходит?", – сказал стендапер.

В комментариях под опубликованным видео украинцы выразили искреннее восхищение выступлением Виктора Патраскана:

"Как же он классного их тролит".

"Браво! Это было прекрасно!"

"Спасибо! Это очень важный формат поддержки".

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