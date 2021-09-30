Катя Осадчая показала, как совмещает работу с кормлением маленького сына. Фото

Модель и телеведущая Екатерина Осадча показала новое фото со своим младшим сыном Даниилом. 38-летняя украинка одновременно готовилась к съемкам и кормила младенца.

Снимок жена Юрия Горбунова опубликовала в среду, 29 сентября, на своей странице в Instagram в формате сторис. Селфи на телефон Осадча сделала во время того, как визажист красила ей глаза.

Телеведущая была одета в светлый халат, а на ее сыне была шапочка в черно-белую полосочку. Женщина кормила ребенка грудью.

"У кого-то приготовления ко съемке, а у кого-то ужин", – пошутила Осадча.

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Напомним, что женщина вышла на работу через пять дней после третьих родов. Она рассказала, что совмещать это с материнством ей помогает специальный график.

Даниил родился 19 августа 2021 года, на две недели раньше срока. Спустя месяц Осадча показала фото новорожденного.

Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года, а уже 18 февраля у пары родился сын Иван. Ведущая также воспитывает 19-летнего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Горбунов недавно публично намекнул: он ждет, чтобы его жена Екатерина Осадча родила для него третьего ребенка – девочку. Телеведущий даже выбрал ей имя.