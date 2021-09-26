Горбунов намекнул, что ждет от Осадчей третьего ребенка

Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов публично намекнул: он ждет, чтобы его жена, модель и ведущая Екатерина Осадча родила для него третьего ребенка – девочку. По "плану" артиста, это должно состояться через три года.

Шуточный комментарий об этом Горбунов оставил в социальной сети Instagram 25 сентября под постом Осадчей, в котором она делилась впечатлениями от того, как это – снова ощущать себя молодой мамой в 37 лет. Телеведущая отметила: ее первый сын Илья (которого она родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком) появился на свет, когда ей было 19.

Сын Иван от Горбунова родился, когда украинке было 33 года. В этом году 37-летняя Осадча родила возлюбленному еще одного мальчика – Даниила.

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"Маленький ребенок делает маму моложе", – написала женщина. Она призналась, что заново учиться понимать новорожденного и то, как можно спать по три часа между кормлениями.

"Сейчас как будто опять вернулась в свои 19, ведь так же гуляю с коляской по осенним улицам и так же держу на руках маленького мальчика, а тем временем Ильи исполнится 19 через несколько дней", – добавила Осадча.

В комментариях к посту Горбунов написал о будущей дочке, которой даже выбрал имя: "А Маша будет в 40".

Добавим, что о своем материнстве украинка также высказалась в сторис. Она ответила на вопрос, что самое тяжелое для нее. По словам телеведущей, – правильно распределить свое время.

К слову, Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году, 18 февраля, у них родился сын Иван.

Напомним, что телеведущий признался: о новой беременности жены они узнали случайно во время новогодних праздников.

Как писал OBOZREVATEL, старший сын украинской ведущей Кати Осадчей – Илья – учится в США на айтишника. Будет ли парень возвращаться на родину после окончания вуза, пока неизвестно.