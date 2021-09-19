Катя Осадчая показала фото младшего сына: малышу исполнился месяц

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Люди
1 минута
6,6 т.
Осадчая выписалась из роддома и показала сюрприз от Горбунова. Фото

Популярная украинская ведущая Катя Осадчая впервые представила своим подписчикам младшего сына Даниила. Долгожданный снимок знаменитость опубликовала спустя месяц после рождения третьего ребенка.

Как написала сама Осадчая в описании фото в Instagram, вместе с супругом Юрием Горбуновым последние недели они учились быть родителями двух маленьких детей. Напомним, что у пары родился первенец Иван в 2018 году.

"Сегодня наш первый маленький день рождения. Спасибо тебе, Юра Горбунов, что мы во всем команда", – написала ведущая в своей праздничной публикации.

Ведущая с мужем и младшим сыном.
Видео дня

Напомним, что у Кати Осадчей есть старший сын Илья от первого брака с украинским предпринимателем Олегом Полищуком. Илья Полищук уже поступил в университет и поддерживает прекрасные отношения с обоими родителями, несмотря на их давнишний развод.

Осадчая со старшим сыном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая поделилась с подписчицами секретом совмещения активной профессиональной деятельности и материнства.

ведущаяребенокКатя Осадчая