Катя Осадчая показала фото младшего сына: малышу исполнился месяц

Популярная украинская ведущая Катя Осадчая впервые представила своим подписчикам младшего сына Даниила. Долгожданный снимок знаменитость опубликовала спустя месяц после рождения третьего ребенка.

Как написала сама Осадчая в описании фото в Instagram, вместе с супругом Юрием Горбуновым последние недели они учились быть родителями двух маленьких детей. Напомним, что у пары родился первенец Иван в 2018 году.

"Сегодня наш первый маленький день рождения. Спасибо тебе, Юра Горбунов, что мы во всем команда", – написала ведущая в своей праздничной публикации.

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Напомним, что у Кати Осадчей есть старший сын Илья от первого брака с украинским предпринимателем Олегом Полищуком. Илья Полищук уже поступил в университет и поддерживает прекрасные отношения с обоими родителями, несмотря на их давнишний развод.

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая поделилась с подписчицами секретом совмещения активной профессиональной деятельности и материнства.