Осадчая рассказала, как совмещает работу и материнство

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вышла на работу через 5 дней после третьих родов, рассказала, как выстраивает свой график с новорожденным ребенком. Знаменитость призналась, что не ожидала родить сына на 2 недели раньше срока.

По словам Осадчей, третьего сына она родила на 38 недели беременности. Еще 14 дней ведущая планировала работать, однако все пошло не по плану, говориться в программе "Твій день" на канале 1+1.

И даже несмотря на то, что Осадчая родила малыша на 2 недели раньше срока, она все равно смогла присутствовать на различных торжествах ко Дню Независимости, уже непосредственно с сыном на руках. Как утверждает звезда, помогает ей работать с новорожденным ребенком специальный график.

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"Если выстроить график, а у меня с двумя предыдущими парнями есть опыт, как делать это с рождения. Мы еще с роддома договариваемся с новорожденным: да, у нас график – едим каждые 3 часа. Все работает", – говорила Катя.

Кроме того, Осадчая призналась, как быстро пришла в форму после третьих родов. Так, по словам знаменитости, пока ей запрещено заниматься спортом, но она контролирует свое питание с помощью грудного вскармливания.

"На самом деле сейчас мой размер больше, чем обычно. И это правда. И это меня волнует. Потому что когда я вижу на платье размер L, меня это смущает, потому что я была S или M", – сообщила ведущая.

К слову, Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Катя Осадчая показала чувственное фото с новорожденным сыном. Знаменитость сделала селфи с малышом, держа его на руках.