Кличко принял участие в церемонии зажигания свечей на Ханукии, традиционно установленной на Майдане Незалежности в столице

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в публичной церемонии зажигания свечей на Ханукии, традиционно установленной на Майдане Незалежности, возле Главпочтамта. Установила ее Федерация еврейских общин Украины при содействии городских властей. Ханукия в Киеве – самая большая в Европе.

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"Приветствую иудейскую общину с праздником Хануки! Это праздник, символизирующий победу света над тьмой, чистоты и духовности – над материализмом. Пусть свет ханукии дарит радость, добро, надежду и принесет скорейший мир – и украинскому, и еврейскому народам", – сказал мэр. Киев.

"Помним о силе веры и единства, которые помогают преодолевать самые сложные вызовы. В этом году начало Хануки совпадает с Рождеством у христиан. Это значит, что молитвы за мир, добро и радость еще сильнее. Ибо возносятся от большого количества людей в разных уголках мира . Верьте в справедливость и добро! В чудеса и людей, которые рядом! – подчеркнул Виталий Кличко.

В церемонии приняли участие представители Федерации еврейских общин Украины посол Израиля в Украине.

Также вместе с послами Израиля, Австрии, заместителями послов Германии и Канады, главным раввином Украины Моше Асманом, мэр столицы зажег свечу на Ханукии на торжественной церемонии, которая состоялась в музее истории Киева.

Справка

Ханука – это иудейский праздник, отмечаемый евреями всего мира. Его также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней", а главным символом является светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

Хануку в Украине и по всему миру празднуют 8 дней. По праздникам нет фиксированной даты, потому что она определяется не по обычному, а по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год меняется.

В 2024 году празднование началось вечером 25 декабря и закончится 2 января 2025 года.

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