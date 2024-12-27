'Это клевета': Тарас Цимбалюк вмешался в скандал с сериалом 'Кава з кардамоном' и дал свой комментарий

Украинский актер Тарас Цимбалюк вмешался в скандал с сериалом "Кава з кардамоном", который с разгорелся с автором бестселлера "Мелодія кави у тональності кардамону", на основе которого была создана первая часть проекта, Наталией Гурницкой. 35-летняя звезда поделился, что примет участие в съемке второго сезона ленты..

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Об этом знаменитость рассказал на своей странице в Instagram. Кроме того, он отметил, что все заявления писательницы о нарушении авторских прав – это клевета.

Тарас Цимбалюк поделился с подписчиками несколькими кадрами из локаций, где происходило создание кинокартины и написал: "Теперь официально – я участвую в съемках второго сезона сериала "Кави з кардамоном". Так что ждите. Будет интересно".

В комментариях одна из пользователей сети отметила, что актер планирует присоединиться к проекту, который прославился нарушением авторских прав. На эти слова звезда дал краткий ответ: "Нет, кстати. Это клевета. Юридически – все гуд!"

Напомним, что в октябре 2024 года львовская писательница Наталья Гурницкая, которая создала книгу "Мелодія кави у тональності кардамону", заявила, что планирует подать заявление в суд на кинокомпанию Solar Media Entertainment, которая летом объявила о съемках второго сезона сериала "Кава з кардамоном" . Литературный деятель обвинила организацию в нарушении авторских прав.

"Читателям моих книг и зрителям сериала "Кава з кардамоном" сообщаю, что действующее авторское соглашение с компанией, осуществляющей съемки сериала "Кава з кардамоном", предусматривает только экранизацию моей книги "Мелодії кави в тональності кардамону". Если "Кава з кардамоном 2" – это продолжение истории Анны более двух месяцев после смерти Адама, то такие действия компании являются нарушением моих авторских прав. И да! Конечно я обращусь в суд!" – сообщила писательница.

По словам Натальи Гурницкой, ей совершенно не понравился черновой вариант сценария второго сезона сериала, в основу которого легло ее творческое наследие. Литературного деятеля возмутило, что основные идеи и герои книги были искажены, именно поэтому она не подписала новое соглашение. Писательница отметила, что направила письмо-предупреждение кинокомпании Solar Media Entertainment, однако не получала ответа в течение трех месяцев. Поэтому она решила отправить похожее заявление СТБ.

Тогда представители телеканала отметили, что "Кава з кардамоном. Сила землі" не является экранизацией следующей книги Натальи Гурницкой. Они объяснили, что второй сезон станет оригинальным видением истории создателей проекта, а автор заранее знала о решении команды продолжить производство сериала.

Со временем Наталья Гурницкая в своих соцсетях сообщила, что после пяти месяцев неопределенности дело сдвинулось с места. Она отметила, что получила ответ от телеканала, где говорилось: "Будучи инвестором сериала, СТБ не имеет возможности предоставить сведения и ответы на вопросы моего заявления, которые бы опровергли или подтвердили мои предостережения о вероятном нарушении авторских прав".

Тогда писательница сакцентировала внимание на том, что представители телеканала вложили деньги в создание проекта, не проверив соблюдение законов, а затем решили переложить ответственность на других. К тому же она добавила, что СТБ нарушил установленные сроки рассмотрения обращения.

Стоит отметить, что на скандал отреагировала главная актриса сериала "Кава з кардамоном" Елена Лавренюк. Звезда отрицала нарушение авторских прав Натальи Гурницкой и отметила, что компания, которая занимается созданием фильма, написала оригинальный сценарий-продолжение. К тому же производитель имеет договор, подтверждающий, что писательница дала разрешение на использование персонажей и сюжетных линий для дальнейших фильмов.

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