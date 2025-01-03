Катя Chilly, которая выступила против ханукии, пропагандирует практики фаворита Николая II и российского авантюриста Распутина: в сети показали доказательство

Украинская певица Катя Chilly, которая попала в громкий скандал, поскольку высказалась против установления атрибута Рождества евреев ханукии в центре Киева, пропагандирует практики российского политического авантюриста и фаворита Николая II Григория Распутина. Даже после начала полномасштабной войны она проводила занятия с дыхательными упражнениями, где объединила течение суфизма и духовные наставления мистика.

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Соответствующие доказательства разместил на своей странице в Facebook украинский поэт Олесь Барлиг. Оказалось, что в 2023 году артистка призывала всех желающих присоединиться к духовным занятиям и делилась их преимуществами.

"Практика, с которой я 16 лет. Микс: суфийская традиционная плюс одна из практик Григория Распутина. Разработала когда-то для себя. Хороша для очищения и поддержки себя. Для меня это практика sos – "помоги себе сам", "настройщик", " контакт с собой". Дыханию доверять можно. Больше ничего не придется, просто доверять себе", – писала певица.

Тогда Катя Chilly лично встречалась со всеми желающими в Zoom и проводила дыхательные практики. Стоимость одного занятия составляла 500 гривен, однако, как отмечала исполнительница, те, кто не имел возможности оплатить эту сумму, могли присоединиться за донат.

Пропаганда артисткой техник россиянина Распутина стала большой неожиданностью для пользователей сети, особенно после того, как она призвала украинцев "лелеять свое родное".

"Ну да, а откуда же сама концепция "должны стоять наши, а не чужие (символы. – Ред.)", особенно когда речь идет о еврейских. Это же Россия-матушка чистой воды".

"Не думала, кстати, что сейчас многие хвастаются, что они – последователи Распутина".

"16 лет в объятиях Распутина не проходят бесследно для психики".

Напомним, недавно Катя Chilly попала в громкий скандал, ведь высказалась против установления крупнейшей в Европе ханукии на Майдане Независимости в Киеве. Она отметила, что в сердце нашей Родины не должно быть символов "других народов".

"В центре украинского государства, в столице Украины, во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности и уважении. Уважение в первую очередь должно быть к своей земле, своему народу и своим традициям, охраняющим это государство и народ", – написала певица.

Такие слова вызвали волну негатива у пользователей сети, которые в комментариях под постом артистки отмечали: Украина – мультикультурное государство, поэтому представители разных этносов заслуживают уважения. К тому же из-за возмутительного выражения артистку обвинили в антисемитизме.

Однако, несмотря на весь негатив, Катя Chilly не изменила своей точки зрения. Реагируя на громкий скандал, она отметила, что украинцам не стоит быть толерантными к "чужакам", ведь к нам якобы подобного отношения нигде нет.

"Я подняла вопрос защиты нашей государственности через символы. Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядническая звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны", – написала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что посольство Израиля отреагировало на антисемитские заявления Кати Chilly, которую возмутила ханукия в центре Киева.

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