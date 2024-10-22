Катрин Денев – 81 год: в какой конфуз она попала через Украину и почему французскую актрису называют 'роковой красавицей'

Французская звезда фильмов "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Дневная красавица" и многих других Катрин Денев сегодня, 22 октября, отмечает свой день рождения. В этом году "роковой красотке" и секс-символу исполнился 81 год. Как богата была ее кинодоработка, так велик был ее вклад в личный бренд Украины в мире.

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Актриса к полномасштабному вторжению приезжала на нашу Родину, а после начала террористической войны России поддерживала украинцев за границей. Один из конфузов с ее проукраинской позицией облетел сеть несколько месяцев назад, однако не подвергает сомнению ее солидарность. OBOZ.UA решил вспомнить, что именно тогда произошло с Катрин Денев и почему ее в молодости называли "роковой красавицей".

В конце февраля 2024 года актриса записывала теплое обращение к украинскому народу, а уже через несколько дней, 28 февраля, появилась на Неделе моды в Париже с брошью-двухколором. Именно из-за этого украшения актриса оконфузилась. Флаг Украины был перевернутым (желто-голубым, а не голубо-желтым), из-за чего в сети обратили на это внимание.

Однако уже два дня спустя легенда французского кинематографа исправила конфуз. 1 марта она посетила другой показ женской одежды Loewe осень/зима 2024-2025 с флагом, который висел правильно. Это не подвергает сомнению ее солидарность с украинцами, которую звезда фильмов четко и понятно выразила в публичной плоскости.

Именно показы мод и кинофестивали стали для нее площадкой, чтобы показать свою поддержку Украине. В прошлом году знаменитость появилась на Каннском кинофестивале и зачитала стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки под названием "Надія". Поэзию звезда перевела на французский язык. В зале коллеги слушали Катрин Денев, затаив дыхание, а после завершения выступления еще долго не переставали аплодировать.

Мировое признание актриса получила не только своей любовью к киноискусству, но и внешностью. В детстве Катрин Денев была довольно тихой и скромной девушкой, но после начала съемок в кино ее прозвали мировым секс-символом и "роковой красавицей".

К слову, "роковыми женщинами" (женщина-вамп) стереотипно называют тех, кто умеет манипулировать мужчинами с помощью флирта. И хоть за Катрин Денев бегало немало мужчин, но своего спутника по жизни она так и не нашла.

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