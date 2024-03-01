Звезда французского кино Катрин Денёв попала в конфуз из-за поддержки Украины на Неделе моды в Париже, но быстро исправилась. Фото и видео

Звезда французского кино Катрин Денёв, которую любят и уважают во всем мире, трогательно поддержала украинцев в трудные времена словами и делом. Актриса записала теплое обращение к свободному народу, а уже через несколько дней, 28 февраля, появилась на Неделе моды в Париже с брошью-двуколором. Впрочем, есть нюанс.

Знаменитость, очевидно, случайно прикрепила национальный символ неправильно. Таким образом, на лацкане можно было видеть желто-синий, а не сине-желтый значок. Видео появились в Instagram.

Однако уже два дня спустя легенда французского кинематографа исправила конфуз. 1 марта она посетила другой показ женской одежды Loewe осень/зима 2024-2025 с флагом-брошью, которая висела правильно.

Это не подвергает сомнению ее солидарность с украинцами, которую звезда фильмов четко и понятно выразила в публичной плоскости.

Ролик с ее обращением появился на платформе United24. "Спасибо, Катрин, что поддерживаете Украину в эти трудные времена!" – ответили Денёв украинцы.

"Я хочу выразить свое восхищение вами. Я могу представить, сколько сил вам нужно, чтобы продолжать бороться каждый день... Наши мысли с вами", – говорила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что барабанщик группы Twenty one Pilots Джош Дан в новом клипе на песню Overcompensate появился с банданой, на которой написано "Факелоносец" на украинском языке. Украинцы поблагодарили его за поддержку.

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