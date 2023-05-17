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Легендарная Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
4,8 т.
Легендарная Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки 'Надія' на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Легенда французского кино Катрин Денев выступила на открытии Каннского кинофестиваля, в очередной раз продемонстрировав свою солидарность с украинским народом. Сделала это актриса, прочитав стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки под названием "Надія". 

Видео дня

Поэзию звезда перевела на французский язык. Соответствующее видео распространили в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). 

Денев едва сдерживала слезы, декламируя строки Украинки на своем родном языке. 

А так стихотворение выглядит в оригинале:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

В зале коллеги слушали 79-летнюю актрису, затаив дыхание, а после завершения выступления еще долго не переставали аплодировать. 

Денев стала музой 76-го Каннского кинофестиваля. Постер события – это черно-белая фотография кинодивы 1968 года, сделанная на съемках фильма "Капитуляция". 

Легендарная Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Стоить отметить, что об этом перформансе, очевидно, знали в Офисе президента Украины. Так, его руководитель Андрей Ермак накануне события опубликовал неоднозначный пост с тем самым постером Каннского кинофестивале в виде фото Катрин Денев, а в описании оставил сине-желтый флажок, а также флаг Франции и смайлик кинокамеры. 

Легендарная Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надія" на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Напомним, Денев не впервые публично поддерживает Украину в войне с Россией. Так, в августе прошлого года она появилась на красной дорожке 79-го международного Венецианского кинофестиваля с сине-желтой символикой на блузе

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