Легендарная Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки 'Надія' на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Легенда французского кино Катрин Денев выступила на открытии Каннского кинофестиваля, в очередной раз продемонстрировав свою солидарность с украинским народом. Сделала это актриса, прочитав стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки под названием "Надія".

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Поэзию звезда перевела на французский язык. Соответствующее видео распространили в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Денев едва сдерживала слезы, декламируя строки Украинки на своем родном языке.

А так стихотворение выглядит в оригинале:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

В зале коллеги слушали 79-летнюю актрису, затаив дыхание, а после завершения выступления еще долго не переставали аплодировать.

Денев стала музой 76-го Каннского кинофестиваля. Постер события – это черно-белая фотография кинодивы 1968 года, сделанная на съемках фильма "Капитуляция".

Стоить отметить, что об этом перформансе, очевидно, знали в Офисе президента Украины. Так, его руководитель Андрей Ермак накануне события опубликовал неоднозначный пост с тем самым постером Каннского кинофестивале в виде фото Катрин Денев, а в описании оставил сине-желтый флажок, а также флаг Франции и смайлик кинокамеры.

Напомним, Денев не впервые публично поддерживает Украину в войне с Россией. Так, в августе прошлого года она появилась на красной дорожке 79-го международного Венецианского кинофестиваля с сине-желтой символикой на блузе.

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